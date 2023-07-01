BTS柾國美國會面「最美小三」韓素希 BIGHIT回應曖昧不說清楚！
▲BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）將於7月發表新歌，傳出MV找來「最美小三」韓素希（右）擔任女主角。（圖／BTS Twitter、韓素希IG）
記者陳雅蘭/綜合報導
｜ 2023-07-01 12:06:48 2023-07-01 12:09:34
南韓天團BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）宣布將於7月14日發行個人單曲《Seven》，今（1）日韓媒《OSEN》就報導，Jung Kook的單曲MV女主角，找來因在《夫婦的世界》飾演「最美小三呂多景」走紅的韓素希（又譯：韓韶禧）擔任，2人已在美國拍攝完畢。
根據《OSEN》報導，韓素希上月飛往美國洛杉磯，拍攝Jung Kook的SOLO出道曲MV，並於22日返韓，當時也有媒體在機場拍到韓素希、Jung Kook分別入境的照片。 ▲Jung Kook將於14日SOLO出道。（圖／BTS Twitter）
韓素希因2020年參演電視劇《夫妻的世界》，飾演搶人老公的小三呂多景而走紅，台灣觀眾因此稱她是「最美小三」。出道至今6年的韓素希，曾於2016年參與SHINee《Tell Me What To Do》MV、2017年拍攝鄭容和的《That Girl》、2018年擔任Roy Kim《The Hardest Part》MV女主角、2019年則是參演MeloMance《You&I》MV，這次是她相隔4年再拍攝歌手MV。
對於Jung Kook作品找來韓素希合作，BTS公司「BIGHIT MUSIC」維持一貫作風，不承認但也未否認的表示：「很難確認韓素希出演防彈少年團Jung Kook的個人MV。」雖然經紀公司沒承認，但Jung Kook合作韓素希的傳言已令粉絲期待不已，表示想快點看到俊男美女的新穎組合。
▲韓素希（左）在《夫婦的世界》中飾演最美小三呂多景走紅。（圖／JTBC） VIDEO ▲韓素希6月22日被拍到跟Jung Kook（上）分開入境韓國。（圖／翻攝Dispatch）