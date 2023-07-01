中年人的參考書－練習．放棄抵抗老化

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二、假設你需要你的身體一百年。不要再拿「我不在乎能活多久」當作生活習慣不良的藉口了。諸如抽菸、飲食習慣不佳，和久坐不動等行為，不會輕易賜你早死，而會使你蒙受數年甚至是數十年的慢性病。
三、別擔心死亡。別花太多時間煩惱這件事，專家們建議你，要詳加計畫人生最後的旅程。
四、不要與外界失聯。認真看待中年以後的社交孤立威脅，透過新的學習機會及人際關係，和人群保持聯繫。
五、事先計畫你（以及你的父母）要在哪裡生活。別讓恐懼和偏見嚇住你或你的長輩，而不考慮搬到老年生活社區。這次的搬家通常不會限制他們的自由，反而能開啟提高生活品質的機會。
這些課題的基礎是專家教給我的一個普遍性原則——忘了對抗老化這件事吧！除非你過去十年都住在防空洞，否則你一定難以逃離「抗老化藥物」廣告的狂轟濫炸。「醫美文化」正如雨後春筍般地出現，希望能改造你的臉孔和身體，進而擊敗老化過程。化妝品公司也加入戰局，讓電視頻道充滿各種號稱能還你青春面貌的商品廣告。
對於以上種種，專家們說：「忘了吧！」他們一而再、再而三地告訴我，關於老化的終極課題就是：「不要抗拒它。」他們鼓勵我們接受老化過程，調整我們的活動，來適應正在改變的體能與環境。社會老年病學家為這個過程創造了一個名詞：「有報償的選擇性樂觀」（selective optimization with compensation）。不怕變老的人會選擇他們最珍視的活動，樂觀看待他們的收穫。所謂「報償」，指的是人們能繼續從事喜歡的活動，但他們必須視目前的能力加以調整。這是與對抗老化過程截然不同的概念。
克雷頓．葛林諾以跑步做為比方：
你會習慣的。你知道，如果你不能跑這麼快了，那就放慢點，但還是要跑。盡你所能地，接受或許會遇到限制的事實，只要把它想成：「嗯，至少我可以做到這麼多。」並試著稍微延展極限，這樣你就有持之以恆的動力了。
專家們絕對不輕言放棄。他們跑步、爬山，不靠什麼花招或昂貴的醫療來對抗老化。他們接受事實，並且自我調適。這是營造充實感而非挫折感的好方法，也是每個正在變老的人（也就是我們每一個人）該學會的事。
本文摘選自《如果人生重啟》，商業周刊出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58336
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