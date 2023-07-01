落漆！中國首架國產客機才飛滿月　驚傳停飛由空中巴士代打

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報導指出，中國首架國產民航客機C919今年5月28日首飛商業航班，才剛滿月，上海東方航空公司唯一由C919執飛的航班飛抵成都後卻未能載客返航。
關注中國民航動態的公眾號「雲中時光」當晚發文說，東航MU9197航班6月29日11時6分抵成都天府機場後未正常返回上海虹橋，按原訂返程航班MU9198應於12時30分起飛，卻延誤至下午2時16分，並換成空巴A320。
旅居日本的機械工程學者周昊告訴RFA，當飛機出現問題，航空公司才會終止飛行任務，並說C919的電子控制系統和機械系統需要磨合與配合，就怕磨合出了問題。
中國首架大飛機編號為B-919A，於去年12月9日交付東航，今年2月1日正式開始100小時的驗證飛行，次日從上海虹橋機場飛抵北京大興機場後，左側引擎反推失效，取消隨後的驗證飛行。
直到5月28日首航開始，每日由上海虹橋機場至成都天府機場之間，執行載客飛行任務，至6月28日正好一個月。
目前，東航僅有一架C919客機，據中國飛行愛好者說，東航購入的第2架C919客機原定於6月18日交付卻遲延，原因不明。
RFA引述南華早報本週稍早報導，中國首架國產大型客機C919非常仰賴美國的零件和技術，而隨著兩國關係惡化，美國擴大對中國先進技術（包括半導體和航空）的出口管制和貿易制裁，對中國航空業造成衝擊。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1120701