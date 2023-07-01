不甩「停讓行人」新法！林口汽車闖紅燈呼嘯而過 險撞飛整排學生
6月30日起，《道路交通管理處罰條例》修正案新法正式上路，汽機車不停讓行人將加重罰責，罰鍰為3600元到6000元，不料仍有駕駛人不停讓行人，甚至闖紅燈直直闖，差點撞飛一整排過馬路的學生。對此警方表示，已收到該檢舉違規影片，會視違規情節逕行舉發。以維護學校學生行的安全。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨（30日），新北市林口民治路附近，一台自小客車無視紅燈號誌，竟直接闖過斑馬線呼嘯而過，而該路段鄰近學校，當時還有不少學生正在過馬路，場面十分危險，整個過程被民眾拍下，PO到臉書社團「林口大家庭」，民眾氣憤表示「今天才推交通新制，馬上就目睹汽車闖紅燈不禮讓行人，差一點就出事了！行經學區更應該放慢車速，注意安全」，怒斥該名駕駛行徑誇張。
從曝光的影片可以看到，當時直行車方向為紅燈，其他車輛都靜止，而橫向的學生正依照綠燈號誌過斑馬線，突然一台自小客車完全未停煞、直接穿過，嚇得後方過馬路的學生緊急停下，差點撞飛整排學生。影片曝光後，轄區林口分局表示，該車輛未禮讓行人、闖紅燈，將逕行舉發依法開罰。警方也呼籲，交通新制上路，未禮讓行人部分罰鍰上限提高至新台幣6000元，呼籲車輛應禮讓行人先行通過，以保障行人的人身安全。