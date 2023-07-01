撐不住！四海遊龍喊漲　明起鍋貼與水餃漲0.5元、小菜漲5元

中部公共運輸定期票上路　民眾稱讚「省錢」

▲台中公共運輸定期票今起上路，交通局長葉昭甫視察定期票使用情形(圖／交通局提供2023.7.1)
▲台中公共運輸定期票今起上路，交通局長葉昭甫視察定期票使用情形(圖／交通局提供2023.7.1)

記者柳榮俊/台中報導

中市配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推出「台中市」與「中彰投苗」公共運輸定期票，今（1）日起正式上路，市府推出的五星級早鳥優惠預購，累積超過1萬7千人購買，反應熱烈。交通局長葉昭甫今早前往捷運高鐵台中站及台鐵新烏日車站視察定期票使用情形，整體運作良好，讓許多民眾開心稱讚「省錢又便利」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

葉昭甫表示，大家引頸期盼的公共運輸定期票今日正式登場，市民購買「台中市公共運輸定期票」通勤可無限次搭乘大眾運輸工具，適用範圍包含台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費），每日交通費只需要銅板價，省荷包又方便。


葉昭甫指出，日前推出的定期票五星級早鳥優惠已於昨日截止，民眾把握優惠價踴躍申購，6月15日至30日預購期間累積超過1萬7千人購票，其中購買方案以台中市境內的方案為大宗，約佔9成，顯示早鳥優惠深受民眾喜愛及肯定。


今(1)日後票價就回歸「台中境內」定期票市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案，「中彰投苗」定期票市民每人每月699元，非市民每人每月999元，仍是全國最便宜，讓市民行的便利，也減輕交通負擔。


蕭姓民眾說，6月中旬就搶先預購五星級早鳥優惠定期票，期待搭捷運輕鬆通勤，定期票啟用第一天雖然遇到周六假期，她把握定期票30日使用效期，興奮得搭捷運到北屯逛大賣場，節省購物的交通成本超划算。 


交通局進一步說，目前台中市境內購買定期票地點除台中市29個區公所、捷運綠線全線18個車站及台鐵23個車站，再加入總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，合計72處，中彰投苗區域合計則有140處。另初期定期票採實體卡電子票證乘車，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額後，再至上述指定地點臨櫃購買。

中市府員工上班停車　遭不公平對待

力挺補助私校學費　盧秀燕：任何人當選總統都應實施

中市公有停車場　充電車格7月起收費

房仲「小白機」個資外洩　中警查緝到案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀