中部公共運輸定期票上路　民眾稱讚「省錢」

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葉昭甫表示，大家引頸期盼的公共運輸定期票今日正式登場，市民購買「台中市公共運輸定期票」通勤可無限次搭乘大眾運輸工具，適用範圍包含台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費），每日交通費只需要銅板價，省荷包又方便。
葉昭甫指出，日前推出的定期票五星級早鳥優惠已於昨日截止，民眾把握優惠價踴躍申購，6月15日至30日預購期間累積超過1萬7千人購票，其中購買方案以台中市境內的方案為大宗，約佔9成，顯示早鳥優惠深受民眾喜愛及肯定。
今(1)日後票價就回歸「台中境內」定期票市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案，「中彰投苗」定期票市民每人每月699元，非市民每人每月999元，仍是全國最便宜，讓市民行的便利，也減輕交通負擔。
蕭姓民眾說，6月中旬就搶先預購五星級早鳥優惠定期票，期待搭捷運輕鬆通勤，定期票啟用第一天雖然遇到周六假期，她把握定期票30日使用效期，興奮得搭捷運到北屯逛大賣場，節省購物的交通成本超划算。
交通局進一步說，目前台中市境內購買定期票地點除台中市29個區公所、捷運綠線全線18個車站及台鐵23個車站，再加入總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，合計72處，中彰投苗區域合計則有140處。另初期定期票採實體卡電子票證乘車，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額後，再至上述指定地點臨櫃購買。