美最高法院裁定　特定商家可因宗教不服務LGBT

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史密斯說，替同性伴侶設計喜帖「不符合」她的基督教信仰；強迫她這麼做則是牴觸憲法第一修正案保障的言論自由權。
最高法院9名大法官目前以6名保守派居多，其餘3人屬自由派；此案最後的裁定獲得6名保守派大法官一致支持。
大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）在裁定中敘明，科羅拉多州「試圖利用州級法律，強迫一個人做出她不信奉的言論…此一信條將讓政府得以強迫所有領域的藝術家、演說撰稿人和其他涉及言論服務的人，在受罰的威脅下說出連自己都不信的話」。
美國最高法院這項裁定著重於有限的商業活動類別，例如藝術家或創作內容的商家。
但另外3名自由派大法官持反對意見，為首的索托瑪約（Sonia Sotomayor）警告，這項裁定最後恐適用於任何商家，變成廣泛打壓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）平權行動的一環。
索托瑪約在長達38頁的不同意見書裡寫道：「如今，最高法院史上頭一次同意一間向大眾開放的商家擁有憲法權利，可拒絕服務受保障群體的成員。」
索托瑪約還說這項裁定迫使LGBT群體的權利倒退，它不僅允許商家拒絕提供服務，還製造一種「汙名化傷害」，讓LGBT群體想起「一種他們再熟悉不過的痛苦：有些公共場所允許他們做自己，有些場所不行…這種生活方式很糟」。
此案令人聯想到2018年的另一起類似案子，當時身為虔誠基督徒的科羅拉多州的糕點師傅菲力普斯（Jack Phillips）拒絕替一對同性伴侶製作婚禮蛋糕。
當時最高法院也以狹隘理由做出對菲力普斯有利的判決，判科羅拉多州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）敗訴，認為民權委員會要求菲力普斯就算不認同也得為同性伴侶製作蛋糕，已侵犯他的宗教信仰權利。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120701