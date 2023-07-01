台灣好風Way觀光美食網路票選　參山加碼送

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「台灣好風Way」網路票選活動要你來吃來玩，也能拿好禮。參山處加碼送的投票區域包括：苗栗縣、新竹縣市、台中市及彰化縣等四區，每個LINE帳號，每天可投20票，每區可投1票（共20區），每票都有1次抽獎機會；只要票選出你們心目中苗栗縣、新竹縣市、臺中市及彰化縣的第一名美食，然後到參山處的臉書粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」留言，就有機會拿到限量水蜜桃禮盒及參山好茶道喔熊禮盒，歡迎大家一起投起來。
參山處表示，這次邀請了參山轄管的中彰及竹竹苗觀光圈的店家一起來參加美食，包括來自台中福華飯店推出的「剁椒鳳尾鮮魚捲」、「百寶乾坤袋（又名：錦囊妙計）」，採用來自台中各地的食材入菜，還有台中寧菠小館的「五穀豐收慶豐年」、「蛋酥西魯肉」，其中「五穀豐收慶豐年」同時也是參山處將於10月7日在梨山耶穌堂舉辦「雲端上的婚禮」菜餚，「蛋酥西魯肉」更是呈現台灣飲食文化的好滋味！當然，台中不能少了在地代表的「麻芛湯」，是台中人從小到大最熟悉飲食記憶。
此次彰化美食部份，推薦包括了「紅酒蔬烤酒糟雞」、「紅藜香米酥捲」、「香菇米蔬堡漬黃瓜」、以及「金雞納福」四道菜，由彰化縣二林西斗農村產業發展促進會精心使用了彰化二林大橋稻米、二林葡萄酒、紅龍果及在地蔬菜等食材入菜，創造出彰化在地獨特美食佳餚。
苗栗縣部份，參山處則推薦苗栗福星社區茅鄉亭的「客家土雞肉+薄荷桔醬」、「紅棗雞湯」、及喝納灣人文咖啡的「泰雅山寶套餐」等，菜餚運用了客家獨有的桔醬、在地盛產的紅棗等入菜，以及泰雅族部的香料及小米酒等而醃製並發酵而成的美食。
新竹縣市則推薦福美軒的「胡椒鴨」、「梅甘扣肉」，以及歇心茶樓的「客家筍絲炆爌肉」、及「蔥爆客家鹹豬肉」等國內外聞名的客家菜。
另外，參山處特別精心推薦搭配四個區域美食的特色遊程，到台中市旅遊，還可以選擇到谷關泡溫泉、到梨山賞美景，到梨山耶穌堂一遊。彰化的旅遊除了吃小吃美食，還可以體驗海牛採蚵，在葡萄樹下品嚐紅酒，愜意無比。到新竹可到峨嵋湖一遊，往北可到「茶金」劇景時光的北埔老街，品嚐客家菜、客家粄條、擂茶、柿餅、菜包等；往南則可到南庄遊老街，造訪桂花巷、永昌宮、南庄老郵局、康濟吊橋等；苗栗縣可選擇到南庄向天湖、賽夏族民俗文物館，或鄰近的神仙谷等地遊玩，感受參山之旅。