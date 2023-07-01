「太平洋高壓」是什麼？一抵達台灣就熱到爆：颱風也要看它臉色
台灣在每年在結束梅雨季後，常會迎來一段時間的劇烈高溫，此時無論新聞或氣象局天氣預報中，就常看見「太平洋高壓」接近或籠罩對台灣天氣影響，夏秋的颱風季，也常出現「太平洋高壓」影響颱風走向的情況，而究竟「太平洋高壓」是什麼呢？《NOWnews今日新聞》整理中央氣象局和環保署資料，一窺「太平洋高壓」這個巨大的天氣系統。
記者張志浩/綜合報導
據環保署資料說明，赤道地區因為日照多、氣溫高，「暖空氣比較輕」，因而產生「上升氣流」，上升氣流往高緯度方向移動時，南北緯30度左右的中層大氣則會形成下沉氣流，氣流下沉時，為了保持能量守恆，空氣會有升溫及變乾燥的現象，不利雲的發展，因而形成「副熱帶高壓」，而北半球的副熱帶高壓主要位於太平洋上，因此又稱太平洋高壓。
中央氣象局說明，季節變暖時，太平洋高壓會隨著活躍起來，強度、範圍大增，讓台灣吹起溫暖潮溼的西南風與東南風，是造成季節性暴雨的主因（如梅雨），由於太平洋高壓的位置和範圍的不同，造成的天氣型態也不一樣。它的邊緣屬於雲雨地帶，地面容易下雨且雨勢較大，而高壓「西伸或東退」的過程中，會造成午後雷陣雨的天氣型態，氣團中心移動到台灣上空時，天氣就會變得晴朗炎熱。
此外，氣象局指出，太平洋高壓也是影響「颱風路徑」的一大要素，在北太平洋西部生成的颱風，會受「太平洋高壓環流」所導引，因此在太平洋上，颱風多以偏西路徑移動，但到達台灣或菲律賓附近時，常在太平洋高壓邊緣，此時路徑就會變化多端，有的會繼續向西，有的轉向東北方，更有在原地停留或打轉者，一般而言，導引氣流明顯時，颱風的行徑較規則，否則颱風的行徑就有較多變化。