同框韓國瑜！侯友宜致歉：上次選戰做的不夠好　讓韓身心俱疲

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趙少康喊話黃復興黨員一定要團結，只要鞏固基本盤，侯友誼民調馬上上升至30%，侯民調能否起來，黃復興角色是重中之重，盼大家唯一支持侯友宜、不要有二心。
韓國瑜說，2024年不是用槍保護國家，而是用手上的選票，請大家一定要集中選票，拜託大家心煩的時候想到夜襲的歌詞「直到信號一響，我們就會打一場轟轟烈烈的勝仗」。
侯友宜壓軸上台致詞，先深深一鞠躬，感謝黃復興黨部力挺國民黨提名的他，他的信念就是守護中華民國，讓台灣平安，在中華民國存亡時刻，他堅定扛起責任，永不退縮，無論外面風風雨雨如何，相信最後一定能贏。
由於侯友宜4年前在韓國瑜被提名參選總統時，缺席全代會，也始終與總統選戰保持距離，引發韓粉不滿，侯友宜今日也特別說到，他常常反思，自己在每場戰役中的角色有無做好，他也曾經覺得自己做的不夠多、不夠好，不斷反思，怎樣可以做得更好，才不會在上次的戰役中讓韓國瑜身心俱疲，力竭希望贏回來，「但我們沒有做到」，一定記取教訓，不斷要反思檢討，他自己也會更努力。
侯友宜說，這段時間讓大家焦慮、煩惱，「我每天接到的電話有夠多」，都是在關心他、建議他，他知道會罵他的才是真正愛他的人，他也向大家保證，從被徵召那天開始，他永遠只有一個信念，為國為民永遠不放棄。