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同框韓國瑜！侯友宜致歉：上次選戰做的不夠好　讓韓身心俱疲

▲侯友宜今日在黃復興活動上與韓國瑜同框，朱立倫、趙少康也到場力挺。（圖／記者朱俊強攝，2023.7.1）
▲侯友宜今日在黃復興活動上與韓國瑜同框，朱立倫、趙少康也到場力挺。（圖／記者朱俊強攝，2023.7.1）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1）日在黃復興慶祝活動上，與前高雄市長韓國瑜同台，是自侯友宜被國民黨提名後，侯、韓兩人首度合體。侯友宜致詞時表示，他常常反思自己在每場戰役時的角色有無做好，才不會在上次選戰中讓韓國瑜身心俱疲，「但我們沒有做到」，一定會記取教訓，他也向大家保證，他會為國為民永遠不放棄。

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中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會今（1）日在玉喜飯店舉行，韓國瑜、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康都到場力挺，展現國民黨大團結；這次是侯友宜被提名後，首度與韓國瑜同框，別具意義。

趙少康喊話黃復興黨員一定要團結，只要鞏固基本盤，侯友誼民調馬上上升至30%，侯民調能否起來，黃復興角色是重中之重，盼大家唯一支持侯友宜、不要有二心。

韓國瑜說，2024年不是用槍保護國家，而是用手上的選票，請大家一定要集中選票，拜託大家心煩的時候想到夜襲的歌詞「直到信號一響，我們就會打一場轟轟烈烈的勝仗」。

侯友宜壓軸上台致詞，先深深一鞠躬，感謝黃復興黨部力挺國民黨提名的他，他的信念就是守護中華民國，讓台灣平安，在中華民國存亡時刻，他堅定扛起責任，永不退縮，無論外面風風雨雨如何，相信最後一定能贏。

由於侯友宜4年前在韓國瑜被提名參選總統時，缺席全代會，也始終與總統選戰保持距離，引發韓粉不滿，侯友宜今日也特別說到，他常常反思，自己在每場戰役中的角色有無做好，他也曾經覺得自己做的不夠多、不夠好，不斷反思，怎樣可以做得更好，才不會在上次的戰役中讓韓國瑜身心俱疲，力竭希望贏回來，「但我們沒有做到」，一定記取教訓，不斷要反思檢討，他自己也會更努力。

侯友宜說，這段時間讓大家焦慮、煩惱，「我每天接到的電話有夠多」，都是在關心他、建議他，他知道會罵他的才是真正愛他的人，他也向大家保證，從被徵召那天開始，他永遠只有一個信念，為國為民永遠不放棄。

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