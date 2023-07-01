民視前董座郭倍宏參選高雄第六選區立委　讓年輕人過願景的生活

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭倍宏說，當看到孩子出門參加比賽，不是被中國吃豆腐，就是被外國人誤當成中國，永遠不會被名正言順地介紹「他來自台灣」，台灣的孩子沒有台灣的名字，這是我們的痛，台灣一天不正名，每天都妾身未明！
郭倍宏說，有人稱他是深綠，他寧願說我是台，選民想換人做看看，希望仍是在台派意識下，護衛著大高雄，高雄是最大宗的台派匯集地，讓大家可以大聲驕傲地說「高雄位在台灣，不是位在中華民國！」
郭倍宏表示，過去3個月他四處奔波爭取支持，友人問他為何沒事要「摻一腳」？他說，自己事業有成，吃穿不愁，但年輕時有些理想尚未實現，廖宜恩博士最知他的心聲。
最後，郭倍宏也激動地發表3點參選理由，首先是，台灣年輕人低薪，沒日沒夜打拚不知何年才可能買屋安居，未來他參政，就是想讓年輕人可以富足、尊嚴過有願景的生活。其次，台灣至今存在南北差距，「太沒天良」，很多孩子必須離鄉北漂賺錢，完全沒有道理，他參政一定會爭取中央預算，改善此一現象。
郭倍宏也認為，台灣已能政黨輪替，但到現在都無法決定自己國家的前途，他參政一定會主張公投制憲，讓台灣以新的國號，重返國際社會，這才是避戰且維持兩岸和平的唯一道路。
郭倍宏6月17日獲喜樂島聯盟正式提名後，今天正式宣布參選。現場由前市議員陳信瑜任主持人，100行動聯盟發起人廖宜恩博士也寫了一篇3000字長文力薦，名嘴胡忠信也特別到現場，並以90度鞠躬拜託大家支持郭倍宏。高雄醫學大學前校長劉景寬也現身力挺郭倍宏。
時代力量高雄黨部主委林于凱也現身支持，他表示時力在高雄不會推出立委參選人，只推薦郭倍宏。因為郭倍宏的兩個理念「推動台灣國家正常化、以台灣之名走向國際」，與時代力量的其中一條黨綱是一致的。