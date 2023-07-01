我是廣告 請繼續往下閱讀
國家發展委員會預估四年後，65 歲以上人口將超過總人口 20 %，在高齡社會之下老年人口分佈大概可分為三種：
- 衰弱狀態：約占 10%
- 亞健康至衰落前期：約占 20%
- 健康及亞健康狀態：約占 70%
該怎麼在短暫的有限時間內該怎麼提升年長者健康？其實從生活周遭小細節變化就要警覺起，例如，高齡者瓶蓋轉不開、毛巾擰不乾、走路速度變慢等。此外，該留意如果體重不斷增加，脂肪堆積可能進展到高齡肥胖；肌肉逐漸變少演變為肌少症，因此在所有疾病發生前期，就要及早介入預防。
62% 老人從肌肉健全進展為「力弱症」
亞洲肌少症工作小組在 2019 年除了針對肌少症修正診斷數據外，也針對肌少症前期「力弱症」，定義出很明確三項治標，林立峯表示：「力弱症通常是指肌肉量正常，但肌肉力量下降或肌肉功能降低，未來可能增加失能、功能障礙、跌倒的風險，被視為老年疾病前期指標。」
研究顯示高達 62% 老人會從肌肉健全進展為「力弱症」，經由力弱症途徑至少有 10% 會進展到肌少症，若民眾在家也可以簡單進行自我檢測標準。
- 肌肉力量檢測：手握力男性＜28公斤、女性＜18公斤
- 身體功能評量：6 公尺步行速度＜ 1.0 m/s
- 肌肉量計算公式：四肢骨骼肌質量指數 = 四肢骨骼肌/身高平方，男性＜7、女性＜5.7 （可在健檢中心、健康房量測）
林立峯提到：「相較於肌少症患者，力弱症患者具有較高的體脂肪率、較粗的腰圍，導致新陳代謝異常，增加罹患心血管疾病和糖尿病風險，是長者日常生活功能惡化的重要危險因子。」
此外，力弱症並非體型肥胖者的專利，林立峯分享：「曾有收治的一位患者，得意講述 20 年前量身訂製的旗袍直到現在都還能穿，卻不知身體肌肉會隨著年齡增長退化萎縮，導致體內脂肪相對增加，從而才使體重 20 年來均未改變。」
居家簡易三招預防「力弱症」上身
若已經有「力弱症」也不要緊張，因為不管是日常銀髮族、有運動習慣、BMI 超標的人，都同樣可以因為運動介入能有有效的改善，林立峯年長在家中可以進行簡易的三項運動：
- 屈膝抬腿：訓練股四頭肌
- 站立抬腿：訓練臀中肌、臀大肌
- 深蹲：訓練股四頭肌、股二頭肌、臀大肌、縫匠肌
諮詢專家：台北醫學大學高齡健康暨長期照護系副教授林立峯
文、王芊淩／圖、巫俊郡
延伸閱讀：
肌少症不是老了才會發生！統計：30～50歲核心肌力不足達48%
肌少症會增加失智症風險！美國醫學專家教「 5 招練習」，不怕大腦退化
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別等肌少再預防！年過 65 歲從三指標自我檢測「力弱症」