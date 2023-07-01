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6千塊幫你離開慣老闆！日本職場壓力大　「代客辭職」服務夯

▲日本職場壓力大，不少員工不敢辭職，「代客辭職」服務應運而生。（圖／取自フリー素材ドットコム）
▲日本職場壓力大，不少員工不敢辭職，「代客辭職」服務應運而生。（圖／取自フリー素材ドットコム）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本企業文化以對公司抱有高度忠誠，並追求終身雇用而聞名，但也因為如此，若是離職、跳槽，常常被視為放棄就業，有不少離職員工為此感到痛苦，也讓「離職代理人」應運而生。

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根據《美聯社》報導，近幾年日本出現了「退職代行」（離職代理人）這項新興職業，目的在於幫助想要離職的員工，只要繳交委託費，就能幫忙處理離職的大小事。

其中總部位於東京的TRK公司從2020年開始提供的「守護者」（Guardian）服務，幫助各種人辭職減輕痛苦，服務的客群所在職場十分多元，其中包括神社、牙醫診所和律師事務所，以及便利商店和餐廳的員工。

光是在2022年，就有1萬3000人向「守護者」詢問離職建議，服務費約2萬9800日圓（約台幣6472元），其中包括三個月的會員資格。「守護者」的客戶大多都是來自中小型企業的員工，在許多情況下，老闆擁有大部分的決定權跟話語權，有時甚至會拒絕讓員工離職，特別是在日本長崎勞動力短缺的情況下，許多公司原本就有人力短缺的問題。

雖然日本法律有保障員工辭職的權利，但慣於舊式制度的雇主無法接受員工離職。報導指出，日本職場壓力非常大，員工不希望被視為麻煩製造者，不願意質疑權威人士，害怕為自己發聲。他們擔心辭職後可能會被騷擾，也有些人擔心家人或朋友的看法。

「守護者」TRK負責人長谷川義人（Yoshihito Hasekawa，音譯）表示，人們在不開心的時候仍常常堅持工作，就像是為了利益而犧牲自己，「就像一場混亂的婚姻一樣。」

一名「守護者」的客戶Taku Yamazaki曾在一間大型IT供應商的子公司就職，他表示因為工作表現不錯，離職會很複雜且耗時，並坦言「我對即將離開的地方懷有感激之情，但我也想趕快轉換心情向前邁進。」

律師小澤明子（Akiko Ozawa，音譯）所屬的律師事務所也提供類似服務。她表示，「在日本要換工作是一項重大的挑戰，需要巨大的勇氣，有些老闆會因為員工離職而生氣，只要這種心態存在，代客離職的需求就不會消失。」

小澤明子表示，如果工作非常不開心，甚至開始覺得不舒服，就應該做出選擇來掌控自己的生活。

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