郵輪觀光巴士專車遊基隆　700元起走遍各景點含「台灣新劇」場景

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應暑假又推出3套旅遊套票及4款主題遊程，3套旅遊套票分別為郵輪靠泊一日遊結合和平島地質公園、陽明藝術館及潮境智能館門票，讓旅客深度走訪特色景點；主題遊程針對一般遊客推出4款深度體驗基隆特色遊程。總共有8項套票、遊程，售價從新台幣700元至1800元不等。此郵輪觀光巴士也接受非搭乘郵輪的台灣其他縣巿旅客報名，只要提早預約即可。
基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長以「基隆正濱和平島廊帶海景一日遊」為例說明，此行程可前往和平島地質公園，然後漫步在觀海步道上，感受海天一色的魅力，再前往正濱漁港，與打卡景點彩色屋合影。
其他行程還有「基隆八斗子潮境望幽輕旅行」，是深入八斗子漁村，體驗在地獨特海染DIY，漫步優美的忘憂谷步道及潮境公園。「七堵、暖暖秘境森呼吸」則是走入基隆的山林，探訪七堵賞花秘境，感受台版的亞馬遜魅力，漫步櫻花及桐花步道，探詢礦業的遺跡及山澗秘境，最後體驗暖東峽谷步道，呼吸山林水瀑的芬多精。
至於「基隆Style原味深度體驗之旅」則主打原民特色，探訪將開始播映的台灣影集「八尺門的辯護人」的拍攝場景，走訪基隆原民的生活及品嘗原民山海的創意美味，最後前往正夯的太平青鳥書店。而「八尺門的辯護人」的導演唐福睿，與演員李銘順、雷嘉汭、范逸臣也出席基隆當地宣傳新劇，導演唐福睿也提到，在基隆取景有不少趣事，居民們的好客與純樸，以及基隆的漂亮景點都讓他印象深刻。他並提供了喜愛拍照的民眾來基隆兩個好「攝」點，「可以從和平島那側往正濱漁港這邊取景，能拍到很漂亮的畫面。另外還有基隆正濱舊漁會大樓，有新舊融合的感覺，是很有味道的景點。」