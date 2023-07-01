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郵輪觀光巴士專車遊基隆　700元起走遍各景點含「台灣新劇」場景

▲全新的「基隆郵輪觀光巴士」專車，提供以一日遊車券為主的套票，能走訪正濱漁港前彩色屋，也能探訪台灣新劇「八尺門的辯護人」的拍攝場景。（圖／葉盛耀攝）
▲全新的「基隆郵輪觀光巴士」專車，提供以一日遊車券為主的套票，能走訪正濱漁港前彩色屋，也能探訪台灣新劇「八尺門的辯護人」的拍攝場景。（圖／葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

為推廣疫後觀光，基隆巿政府透過全新的「渴望遊基隆」觀光品牌，以郵輪為號召，配合國際郵輪入港時間，推出全新的「基隆郵輪觀光巴士」專車，規劃東、西岸交錯的路線，提供以一日遊車券為主的套票。目前因應暑假，更有4款深度體驗基隆特色遊程，接受旅客提早預約。其中包含主打原民特色的「基隆Style原味深度體驗之旅」，可探訪即將開播的台灣影集「八尺門的辯護人」的拍攝場景，日前劇組包含導演與演員更出席基隆當地咖啡廳以宣傳新劇。

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基隆市政府日前公開將編列二千四百萬左右的預算，打造一輛新的雙層觀光巴士，車上將提供在地特色餐飲，設計兼具質感、品質、高端及在地特色的付費遊程。雙層巴士籌畫尚待時間，現在基隆已成功推出全新的郵輪觀光巴士，專車上提供中外語系的導覽解說，讓國際旅客在短暫停留基隆的數小時內，可以深度體驗基隆。第一波針對郵輪旅客推出一日劵，行經基隆廟口夜市、中正公園、正濱漁港等知名景點，無縫接駁搭乘郵輪及看郵輪的遊客暢遊基隆，已有約7成搭乘率績效。

▲基隆市政府推出全新的「基隆郵輪觀光巴士」專車，規劃東、西岸交錯的路線，提供以一日遊車券為主的套票。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府推出全新的「基隆郵輪觀光巴士」專車，規劃東、西岸交錯的路線，提供以一日遊車券為主的套票。（圖／基隆市政府提供）
因應暑假又推出3套旅遊套票及4款主題遊程，3套旅遊套票分別為郵輪靠泊一日遊結合和平島地質公園、陽明藝術館及潮境智能館門票，讓旅客深度走訪特色景點；主題遊程針對一般遊客推出4款深度體驗基隆特色遊程。總共有8項套票、遊程，售價從新台幣700元至1800元不等。此郵輪觀光巴士也接受非搭乘郵輪的台灣其他縣巿旅客報名，只要提早預約即可。

基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長以「基隆正濱和平島廊帶海景一日遊」為例說明，此行程可前往和平島地質公園，然後漫步在觀海步道上，感受海天一色的魅力，再前往正濱漁港，與打卡景點彩色屋合影。

其他行程還有「基隆八斗子潮境望幽輕旅行」，是深入八斗子漁村，體驗在地獨特海染DIY，漫步優美的忘憂谷步道及潮境公園。「七堵、暖暖秘境森呼吸」則是走入基隆的山林，探訪七堵賞花秘境，感受台版的亞馬遜魅力，漫步櫻花及桐花步道，探詢礦業的遺跡及山澗秘境，最後體驗暖東峽谷步道，呼吸山林水瀑的芬多精。

▲「八尺門的辯護人」的導演唐福睿(右二)，與演員李銘順、雷嘉汭、范逸臣等出席基隆當地宣傳新劇，基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長(中)亦到現場。（圖／葉盛耀攝）
▲「八尺門的辯護人」的導演唐福睿(右二)，與演員李銘順、雷嘉汭、范逸臣等出席基隆當地宣傳新劇，基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長(中)亦到現場。（圖／葉盛耀攝）
至於「基隆Style原味深度體驗之旅」則主打原民特色，探訪將開始播映的台灣影集「八尺門的辯護人」的拍攝場景，走訪基隆原民的生活及品嘗原民山海的創意美味，最後前往正夯的太平青鳥書店。而「八尺門的辯護人」的導演唐福睿，與演員李銘順、雷嘉汭、范逸臣也出席基隆當地宣傳新劇，導演唐福睿也提到，在基隆取景有不少趣事，居民們的好客與純樸，以及基隆的漂亮景點都讓他印象深刻。他並提供了喜愛拍照的民眾來基隆兩個好「攝」點，「可以從和平島那側往正濱漁港這邊取景，能拍到很漂亮的畫面。另外還有基隆正濱舊漁會大樓，有新舊融合的感覺，是很有味道的景點。」


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