第34屆金曲獎今登場哪裡看？　網路、電視、廣播直播懶人包一次收

金曲星光／徐佳瑩女兒Q翻！扮斑比被比爾賈懷抱　訪問完秒大哭

▲比爾賈揹女兒喬伊走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲比爾賈揹女兒喬伊走紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

記者楊穎軒／台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持，準歌后徐佳瑩的導演老公比爾賈入圍最佳MV獎，他懷中抱著6個月大女兒喬伊一起走紅毯，愛女扮成小鹿斑比，可愛爆棚，曾說入圍作品〈給〉的MV是獻給小女兒的情書，他向前世前人告白：「我想對喬伊說我們都愛妳！」沒想到，爸爸一講完，女兒立刻爆哭。

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▲比爾賈女兒喬伊扮小鹿斑比，模樣萌翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼比爾賈女兒喬伊扮小鹿斑比，模樣萌翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼比爾賈女兒喬伊扮小鹿斑比，模樣萌翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
比爾賈表示，沒有預料到女兒會大哭，在家有練習走紅毯，想說留下父女倆重要的紀念，老婆沒有事先交待什麼，衣服是自己挑選，他也解釋出場順序不同，所以沒有一家三口一起現身，笑說：「每個小孩哭點都不同，已經有安撫小孩的經驗了！」

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。

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