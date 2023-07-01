快訊／降雨還沒停！6縣市發「大雨特報」　雨勢持續到明早

全台通路激省／全聯越光米「買1送1」　家樂福衛生紙、牙膏買1送1

▲全聯本週有小磨坊玻璃瓶裝辛香料，任選買2送1，以及三好米台灣越光米買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯本週有小磨坊玻璃瓶裝辛香料，任選買2送1，以及三好米台灣越光米買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週通路精選優惠來了！民生必需的衛生紙、牙膏，在家樂福都有買1送1的優惠，包括浦公英、舒潔都含在優惠內。還有因應夏季時節，各通路推出冰淇淋折扣價，包括大潤發WA!COOKIES泰式奶茶雪糕，特價139元；全聯本週有小磨坊玻璃瓶裝辛香料，任選買2送1，以及三好米台灣越光米買1送1。

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🟡好市多．7月3日至7月9日

鮭魚握壽司22入，原價479元特價429元。

冷凍迷你瑪格麗特披薩24入，原價245元特價205元

冷凍四色花椰菜／450gＸ4包，原價320元特價259元

🟡家樂福．即起至7月4日

浦公英環保三層抽取衛生紙／100抽x24包，698元特惠買1送1

舒潔，紙手帕／面紙／舒涼冰巾／濕式衛生紙系列／(7至40抽)x(1~30包)，原價98元特惠買1送1

高露潔全效抗牙箘斑牙膏／舒心沁／清恬薄荷95克，原價298元特惠買1送1

▲全聯衛生紙、廚房紙巾都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲抽取式衛生紙指定品牌也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯．即起至7月6日

小磨坊玻璃瓶裝辛香料，任選買2送1

三好米台灣越光米，1.5kg／包，原價249元買1送1

舒潔香氛舒適白茉沁香抽取式衛生紙／100抽x8包，原價179元，第2件5折

🟡愛買．即起至7月11日

台南芒果小果，每袋1.2公斤／約4至5顆，每袋特價59元

雅芳北海道雪糕系列，4支／盒，原價138元買1送1

乾麵王袋裝系列，3入／袋，原價112元買1送1

東興古早味冰棒，10支／袋，原價118元買1送1

▲愛買台南小芒果特價一包59元。（圖／愛買提供）
▲愛買芒果小果，每袋1.2公斤特價一包59元。（圖／愛買提供）


🟡大潤發．即起至7月13日

WA!COOKIES泰式奶茶雪糕，4入／盒，原價185元特價139元

雅芳雪糕，脆粒巧克力／香橙巧克力／藍莓優格／榛果巧克力，4入／盒，原價139元買1送1

靠得住舒涼好棉褲，2片／組，158元買1送1

白蘭濃縮洗衣球，27顆／組，原價198元買1送1

🟡7-11．即起至7月4日

可口可樂435ml，原價29元買2送2

葡萄王康普茶葡柚蜜香，原價35元買1送1

農心爽口海鮮烏龍麵，原價49元買1送1

POLS曲奇餅香草冰淇淋、焦糖花生冰棒，原價59元買2送2

🟡全家．即起至7月2日

桂花金烏龍450ml，原價30元買1送1

可口可樂纖維+ 600ml，原價35元買1送1

杜老爺草莓蘋果優格雪糕，原價40元買1送1

🟡萊爾富．即起至7月2日（結帳憑LINE官帳活動條碼

百事可樂600ml，原價35元買1送1

浪味仙餅乾，原價30元第2件10元

午後時光重乳草莓奶茶，第2件10元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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