青蛙火鍋來了！自助區吃到飽震撼 客嚇爆：當場看到想吐
蒜頭田雞湯在台灣是知名小吃之一，但若是整隻青蛙連皮放在拉麵上，或是用筷子夾整隻煮火鍋，視覺衝擊更震撼！繼青蛙拉麵後，連鎖火鍋店限時1個月開賣「青蛙火鍋」，將完整的原形青蛙放進鍋內熬煮，雖然話題十足，但現場直擊自助區新食材的客人不買單，直言「那天在林口店看到這道，我瞬間覺得想吐。」
記者黃韻文/綜合報導
繼雲林拉麵店推出青蛙拉麵後，千葉火鍋也在7月限定推出「青蛙火鍋」，將一整隻青蛙下鍋熬煮。業者表示，這次選用鮮嫩的中型田蛙，肉質細嫩有嚼勁，口感吃起來則像是雞肉，Q彈中帶有香甜滋味，加進火鍋裡一起煮，更能增添湯頭鮮美，由於店內採用吃到飽形式，因此不用加價就能享用。
至於在火鍋自助區食材出現「青蛙」，有些熟客反應相當激烈：「本來喜歡千葉，如果讓我看到這一幕，我會不想再去吃了」、「我七月不會去用餐了，個人看了這連皮青蛙下鍋會反胃。」不過也有老饕蓄勢待發，認為家人一定會「愛慘了」，還有人大讚青蛙肉富含膠原蛋白、可養顏美容，民眾反應兩極。
青蛙肉又稱田雞肉，在台灣常被當成美味料理，像是三杯田雞、蒜頭田雞湯，但若是「原形」食用，恐怕很多人還是無法接受。之前推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」的雲林圓拉麵，每碗青蛙拉麵250元，需要提前預定且每日限量。根據吃過的民眾透露，蛙蛙本人用筷子一夾就可以肢解，要熬到入口即化、又保有外觀完整度相當不容易，對於整體口味給出高度評價。