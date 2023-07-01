7月新4大國民減壓措施上路 蔡英文：剩下任期為人民創造更多幸福
隨著疫情解封，進入2023下半年政府推出疫後國民總減壓新措施，蔡英文總統今（1）日表示，在任期最後一年帶給人民更多幸福，讓大家感受到溫暖，讓國家繼續往前走。
記者呂炯昌／台北報導
蔡英文在臉書發文指出，經歷3年疫情，還有全球經濟變動，大家的生活都很不容易，今年政府提出許多疫後減壓政策，從交通、就學到居住，希望讓所有國民都能多一分溫暖照顧、少一分生活壓力。下半年起，許多新政策將陸續上路，包括：7/1 TPASS行政院通勤月票啟用、7/1疫後就學貸款補助、7/1遏制炒房：平均地權條例修法全面上路、7/3擴大租金補貼
蔡英文表示，這幾年政府推動產業升級，改善了台灣的經濟體質，讓經濟在全球變動中能夠站的更穩，政府才能將經濟的果實，回饋給國人朋友。在嚴守財政紀律下，推出了更多貼心的照顧。目的就在扶弱減壓，讓大家更沒有後顧之憂。
蔡英文表示，做國民的靠山一直是執政的初衷。她希望台灣不只是世界關鍵的經濟力量，生活在台灣的每一位國人朋友，也都能感到更幸福、更熱愛這塊土地。在她剩下的任期，執政團隊不會鬆懈，會更努力做事，為人民創造更多幸福，讓大家感受到溫暖，讓國家繼續往前走。