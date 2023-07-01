性好男色、充滿傳奇色彩　幕府第三代將軍德川家光

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據聞，二代將軍德川秀忠很怕老婆人養源院（阿江），除了是因為她是織田信長的胞妹，也是因為她長秀忠4歲。阿江的頭幾胎都是生女兒，好不容易在1604年生了德川家光後，成為幕府將軍的繼承人。
根據當時傳統，名門望族會將孩子帶離父母身邊，交由給乳母撫養。因此家光出生沒多久，就被德川家康所欽定的乳母阿福（以後的春日菊）撫養。因此，家光從小就與父母不親。不久，阿江又生下次子國千代（後來的德川忠長），因為不願再與骨肉分開，堅持就近照顧，再加上這孩子長得身強體壯、容貌端麗、才氣煥發，非常得阿江的寵愛，就連德川秀忠也受到影響，比較偏愛次子。也許是因為長期不受父母重視，又隨時有被撤換的危機，導致德川家光個性顯得不穩定，秀忠興起撤換繼承人的念頭，看在底下臣子眼裡，自然開始選邊站。
德川家光的乳母阿福，眼見換掉繼承人的風聲越傳越烈，冒著大不諱的風險，直接向德川家康告狀，希望他能秉持長幼有序的繼承原則，確立家光的繼承地位，才不會造成往後的紛爭。德川家康果斷地答應她的請求，並且確認了德川家光的繼承地位，而德川秀忠也就此從善如流。不過這場風波，也注定也注定種下了家光對弟弟的心結，也是為何後來秀光對祖父家康的崇敬遠勝於父親的關係。
令人扼腕的兄弟相殘
1623年，德川家光繼承幕府將軍之位，大部分的政務仍由父親秀忠掌握實權，家光也時常需要與秀忠商討政策，因而形成了政治兩元制度。這樣的情形其實也與秀忠當將軍時，與父親家康的分工並無二致。直到1632年秀忠死後，家光才得以展現政治才能。
然而向來被寵愛、家光的弟弟德川忠長，在繼承無望後，行為開始乖張。他當上甲府藩的領主後，要求父親秀忠給他一百萬石，或者成為大阪城城主，這行為讓秀忠百般不解。等到最疼愛他的母親阿光死後，他的內心更加不平靜了。竟然在與祖父德川家康淵源甚深、當地猴子被視為神聖的「淺間神社」一帶獵猴，理由竟是猴子肆虐擾民。而且在狩獵回程中，因為一點小事殺死了抬轎的轎夫。德川秀忠憤而與忠長斷絕關係，並決定任憑家光處置。於是家光將他幽禁在甲府，期盼他改過自新。
然而秀忠在幽禁期間，竟然將向自己諫言的家臣殺死。然後透過父親的親信，向父親求情。秀忠只好勸家光要放忠長一條生路。有此一說，家光因而聽從父親之命，在父親死之前，都只是將忠長軟禁，沒有再加以處罰。等到父親一死，就奉命忠長自刎。另一說法則是，秀忠向家光關說後，家光卻沒有要原諒之意。過不久，就把忠長流放到甲斐府。1632年秀忠死時，忠長向家光請命要進城送父親最後一程，卻被拒絕。最後家光又沒收忠長的領地，並將他流放到上野高崎。1633年，忠長在受不了家光的凌虐下再次發狂，因而被家光命令切腹自殺。又有一說是他自己受不了自刎的。當時他年僅28歲。
愛男色成痴的幕府大將軍
德川家光在歷史上還有個眾所皆知的「偏好」，就是他對男色的喜愛，留下了許多男色逸聞。據傳他因為醉心男人，和正室鷹司孝子互動冷淡，導致他和孝子之間沒有子嗣。他曾在一場大病後，讓數十位「小姓」（負責照顧武將生活起居的職務，將他們當作男色對象相當普遍。）擦脂抹粉、穿著豔麗，在酒宴上戴歌戴舞，家光興之所至，站起上來抱著小姓們，還用臉磨蹭小姓的臉頰。
有些武將因著家光性好男色，接近他並與他交好，從此仕途一帆風順，最知名的就是堀田正盛，靠著家光的支持，成為十萬石的城主。他只比家光小兩歲，兩人從年輕時感情就不同一般，據傳他們曾在親熱時被江戶時代初期大名酒井忠世撞見，正盛急急忙忙穿上衣服離開。家光死後，正盛立刻殉死，兩人至死不渝的感情，絕非朋友這麼簡單。
乳母春日菊一手創建後宮「大奧」
提到德川家光就不能提到他的乳母—春日菊。而她也是日本各種文學劇作上的常客。神秘的大奧制度就是她一手創建的。由於家光與父母的關係疏離，這位乳母不僅像他的親生母親，更是處理政敵鬥爭的策士。除了幫他穩固了將軍的繼承寶座，據說對於如何處理德川忠長，她也下了不少指導棋。
此外她一手創建了大奧制度。所謂的奧，就是幕府將軍的後宮之意。從元和4年（1618年）幕府制定了奧的規章制度。例如嚴禁男子進入、傍晚六點以後禁止出入。女子若無許可證亦不得出入，以及其他諸如巡邏守夜等等相關規定。這些規定固然是由將軍下令頒布，但是肯定也是經過春日菊的指導，否則也無法成事。
德川家光的政治遺產
儘管德川家光頗具八卦的傳聞不少，但是他在政治的表現上是相當亮眼的。例如他將權責模糊不清的兩元政治立場，轉為以幕府將軍為最高的權力者，並規定老中、若年寄、奉行、大目付、評定所這些重要官職的權限與職責，近一步確立了幕府組織。在加強控制封建領主的措施上，制定《武家諸法度》，並要求大名要實施「参勤交代」，也就是每隔一年往返於江戶和領地間，合法妻子和合法子女必須始終居住在江戶。若違反規定者，必將嚴懲。目的就是在消耗各諸侯的在地力量，進而鞏固幕府的統治地位。
然而，他也確立了幕府的鎖國政策。起初禁止基督教，是因為基督教義是「上帝面前人人平等」，嚴重違背封建制度的統治基礎，因而被嚴加禁止。然而，他進一步禁止國人出國旅行，海外貿易僅限長崎地區，貿易對象僅限荷蘭、明朝與朝鮮，其餘一律違法。姑且不論這些制度究竟是好是壞，卻是確立了德川幕府在無外力干擾下，擁有往後兩百多年的太平盛世，也因爲這樣的孤立與安定，讓日本文化得以發展成如今這麼獨具一格的江戶風情了。