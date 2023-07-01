金曲星光／安溥優雅露背「希望自己是紅毯第一美」！親揭最新傷勢
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由陳明珠、黃偉晉共同主持。安溥以一席黑色削尖露背長禮服亮相，優雅又大方，她受訪時透露雖然很喜歡別人的造型，但希望自己可以是紅毯第一美，更透露傷勢好多了，目前繼續復健當中。
記者郭佩蓉/台北報導
安溥今年二月因為舊傷造成頸椎軟骨破裂，進行了換置人工椎間盤的手術，她今日談及傷勢，表示：「好的很快，遇到好的醫師，手的部分繼續復健，希望可以快點回去打乒乓球！」也透露音樂的部分影響最大。此外，談到今日造型，她坦言因為工作人員很辛苦，希望自己可以是紅毯第一美，至於大露背有沒有特別保養？她則表示還來不及。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。