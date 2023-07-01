台南7旬老夫婦外出失聯！大批警消馳援搜救　驚見2人溺斃將軍溪

台南一對70多歲夫妻，今（1）日上午從台19線新城橋墜落將軍溪，警消獲報後，立刻派員趕往現場，雖2人先後被救起，但均無生命跡象，目前警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因與事發經過。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，73歲的張姓老婦疑似中風多年，平時主要由甘姓丈夫（78歲）照顧，不料今天上午甘翁突然向看護表示騎車外出，隨即騎乘機車載著老伴到新城橋，至此音訊全無。由於家屬始終找不到2人，不得已之下只能撥打電話求助，警方獲報後，第一時間派員協尋，最終在新城橋旁發現甘翁的電動機車，經消防隊增派船艇、潛水人員，陸續在溪床及橋墩下發現2人遺體，詳細情形仍待進一步調查。※【NOWnews 今日新聞】提醒您：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 瑞芳平房恐怖火警！濃煙、烈焰直竄天際 1住戶無心跳搶救中插嘴別桌談話！新北醉男釀熱炒店上演大亂鬥 警急噴辣椒水逮3人台66線併排狂飆！BMW男失控打滑釀2路人身亡 法院判決結果曝偷車衝嘉義躲查緝！新北賊男自撞釀火燒車 下秒狼狽落網遭送辦