朝鮮王朝最有權勢的女性　「韓國版慈嬉」明成皇后

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閔茲映能進宮成為王妃，始於一場王位的權力鬥爭。她未來的丈夫高宗之所以能當上君主，是因為膝下無子的哲宗死後，當時血緣較近的宗親派下皆為獨子，找不出其他嫡子繼承，讓同為宗親的李昰應找到機會。他的兩名兄弟已死，膝下一樣僅有獨子，只有他有兩個嫡子，因此他用盡手段，親近神貞王后趙大妃，說服她收養自己年僅12歲的嫡次子李載晃，並承諾她得以垂簾聽政。最後李載晃於1864年繼承王位，是為高宗，而李昰應封號興宣大院君，成為朝鮮王朝唯一還在世就被尊為大院君的人。兩年後1866年，大院君設下圈套讓趙大妃結束垂簾聽政，他成了實質獨掌朝政的領導人。此時，高宗已經15歲，正值選妃之時。
興宣大院君為了維持地位，選閔茲映為妃，原因是閔茲映雖有貴族頭銜，但早年喪父、只有一個族兄，可免去往後要應付豪強外戚干政的麻煩，至此，開啟了閔妃跌宕波瀾的一生。雖然閔妃長高宗1歲，但年僅18歲，正值花樣年華，當時高宗正跟尚宮李順娥打得火熱，因此閔妃只能在宮中坐冷板凳，她盡心侍奉趙大妃，整天埋首各類古文經典來排遣寂寞。據傳她絕頂聰明、過目不忘，這些經世濟民的知識成為她往後在政壇打滾的資本。
很快的三年過去了，李尚宮產下一子。大院君認為與其等閔式生下嫡子而讓她勢力坐大，不如冊立地位卑下的庶子為太子，如此他才能繼續掌權。這時閔妃意識到膝下無子的她，地位隨時不保。幸好她仍年輕而且天生麗質，三年的飽讀詩書，讓她多了份智慧有謀的韻味，因而趁高宗對李尚宮倦怠時，成功擄獲丈夫的心，讓她得以懷孕。不過說也奇怪，閔妃的懷孕之路異常艱辛，歷經五次懷孕，不是早夭就是胎死腹中，因而有了是被大院君下毒的傳聞。她長期面臨大院君的壓迫與生子壓力，被磨練得越發沈穩、有手腕，也誘發了政治野心。
閔妃開拉攏高宗，製造父子間的矛盾，並培植以他族兄閔升鎬為首的勢力，聯合不被大院君待見的宗親與世家大族，形成一股對抗大院君的龐大勢力。1873年，利用戶部參判上疏大院君的各種不良政策，逼迫大院君下台，讓高宗得以親政。不過高宗生性懦弱，大權不過是從大院君旁落到了閔妃。
閔妃不久後生下世子，地位更加穩固。不久，景福宮發生大爆炸、閔妃的母親、哥哥，以及高宗的親哥都在自宅被莫名炸死，事證指向大院君的親信所為，雖然沒有證據此乃大院君指使，卻讓閔妃從此與他勢不兩立。她開始否定大院君任內的所有政策，廢除鎖國轉為改革開放。1876年與日本簽訂《江華條約》，首度開啟國門，逐步用「以夷制夷」的策略來箝制各列強對朝鮮的干涉。
她為了推動拉攏清國，引進清廷的「洋務運動」，設立處理各國事務的統理機務衙門，同時派遣使團赴清國與日本學習。1881年，她創立新式軍隊「別技軍」，除了把軍隊交由姪子閔泳翊掌管，還任用日本人當總教官，讓擔心朝鮮被日本滲透的政治勢力開始不滿。為了拉攏貴族，她廢除大院君勒令貴族與平民一律繳稅的德政，導致財庫空虛。又將親族安插到各地擔任要職，導致日後陸續爆發閔氏貪瀆、地方吏治不彰的醜聞。之後，日人利用《江華條約》以廉價收購糧食，助長民間反日情緒。在眾多因素交雜下，1881年，大院君發動反貪腐、反暴政、反日本滲透的「壬午軍變」，將閔妃趕出宮。大院君再度執政，恢復鎖國。
逃出宮的閔妃轉向清廷求助，清國馬上派遣袁世凱等人平定內亂，並將大院君押往天津監禁。閔妃再度回朝執政，立場從親日改為親華，成為「事大黨」的領袖，與親日的開化黨分庭抗禮。她為了深化與清國的宗藩關係，讓袁世凱以通商大臣的身份長駐朝鮮，協助朝鮮訓練新兵與稅務管理。此舉讓親日派開始策反，事大黨陸續遭暗殺，1884年開化黨在王宮製造爆炸動亂，以維持秩序為由引日軍進京、監禁高宗，史稱「甲申政變」，不過這場內亂很快又被袁世凱平定了。
清國兩次幫忙平定內亂，雖加深兩國合作關係，但清國開始有將朝鮮納為郡縣的聲浪，讓閔妃對清國心懷芥蒂，暗中與俄國簽訂密約，並加速廣開國門，引西方勢力協助朝鮮發展各種西方民生科技、學術與制度等等，加速朝鮮近代化的進程。閔妃這等小動作都被清廷看在眼裡，於是釋放了興宣大院君，讓他回朝鮮平衡勢力，此舉讓閔妃如坐針氈。
1894年朝鮮爆發反封建、反閔氏、反外國勢力的「東學黨之變」，閔妃只好又向清廷求助，但為了避免外國勢力干涉內政，在清軍尚未抵達前，東學黨就與政府和談了。但是日方卻以保護日僑與使館為由，派出上萬軍隊進宮、監禁閔妃，興宣大院君趁勢重返執政，組成親日內閣。清日之後爆發豊島海戰，引爆甲午戰爭，最後清國戰敗，簽訂馬關條約，朝鮮擺脫與清國的宗主關係，成為獨立國家，改國號為大韓帝國。高宗成為君主，閔妃成了王后，但也僅是日本控制下的魁儡政權。
閔后表面上被迫不問政事，身居皇宮。但私下趁三國干涉還遼之際，與俄國建立更緊密的合作，使得日本被迫放棄佔領遼東半島。這讓親日派對閔妃更加不能諒解，本想策動暗殺閔后，卻被閔后知曉，因而於1985年7月發動政變，解散短短六個月的親日內閣，開啟閔后的第三次執政。至此，日方再也容不下閔后，於同年10月8日淩晨派精兵挾持大院君，逼迫高宗廢后。浪人殺死閔后，焚屍滅跡，史稱「乙未事件」。
回顧明成皇后的一生，歷經多次被暗殺與逃亡的經歷。想必會為了保命而不讓容貌被人認出吧！難怪推動新政的她，居然沒留下足以辨別容貌的照片。後人對她的功過，就如慈禧太后一樣功過參半，很難論定。站在宏觀的角度，她的所作所為其實是弱國在列強環繞下，為求生存的不得不然。再加上她背負的是千年古國的陳年窠臼，還要承擔丈夫的軟弱與面對大院君的步步進逼。就算是為了剷除異己而造成的內政不彰，似乎也不忍苛責太多，也許她的無法善終，也是不得不然的宿命吧！