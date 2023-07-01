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其實甜味劑種類繁多，常見的有醋磺內酯鉀、糖精、環己基（代）磺醯胺酸、阿斯巴甜、紐甜、甘草素等，有些甜味劑甜度為砂糖的數十至數百倍，甚至數千倍，只要添加少量就能使食品具有甜味，除了具有低熱量的特性之外，亦可降低成本，故常被用來作為砂糖的替代品添加於食品中。
而這次受到關注的「阿斯巴甜」，根據食藥署的資料指出：「為L-天門冬胺酸和L-苯丙胺酸二肽的甲基酯結構，屬非碳水化合物類的人造甜味劑，甜度為蔗糖的 200 倍。」目前核准使用在各國，包括歐盟、美國、日本、台灣等地。
這族群應避免吃到阿斯巴甜
阿斯巴甜正因甜度高、甜味純正、熱量低，常見添加於可樂、各式飲料、口香糖當中，尤其許多糖尿病患者、減肥人士都以阿斯巴甜做為糖的代用品。唯獨要注意的是，阿斯巴甜中包含胺基酸中的「苯丙胺酸」，如果是苯酮尿症患者無法代謝此胺基酸，避免接觸阿斯巴甜。
國際癌症研究機構（ICRA）已針對阿斯巴甜調查許久，將在 7 月正式對外公布結果，同時認定「阿斯巴甜」是否「可能對人類致癌」，但該機構過往曾對於不同物質進行類似裁定，引發廠商及大眾的反彈，例如在 2015 年 IARC 判定除草劑嘉磷塞（glyphosat）「可能致癌」，許多廠商仍深受影響，外界對此判定有許多疑慮。
由於食安議題被高度關注，除了國際癌症研究機構評估潛在致癌風險外，聯合國糧農組織及世界衛生組織聯合之食品添加物專家委員會(JECFA)後續也將更新其風險評估報告，兩方的報告預計一起正式公布。
阿斯巴甜真的有致癌疑慮嗎？
至於阿斯巴甜在國內現今的使用狀況，食藥署指出：「各類食品是可以適量使用阿斯巴甜，『適量』以達到預期效果最小量為限制。」隨時會依據 IARC 與 JECFA 公布的評估報告，調整修正阿斯巴甜使用範圍及限量規範。
但過往對於甜味劑使用就有許多爭議，甜味劑雖能達到降低熱量的效果，但有研究指出，過度依賴人工甜味劑會養成嗜甜的飲食習慣，導致胰島素分泌失衡，造成肥胖及第二型糖尿病，影響身體健康。
法國先前也有一項針對 10 萬名成年人的觀察性研究顯示，攝入人工甜味劑（包括阿斯巴甜）較多的人，罹癌風險略高，但研究無法證明阿斯巴甜確實增加罹癌風險，沒有明確直接關連性。
甜度劑添加少量就能有甜味，看似能對糖尿病患者或是想控制體重的人來說，能滿足口腹之慾，但不能養成依賴性，攝入過多的添加糖甜味劑都可能導致健康問題，惟有多攝取新鮮蔬菜水果、多喝水、均衡飲食，才是維持身體健康的不二法門。
參考資料：Exclusive: WHO's cancer research agency to say aspartame sweetener a possible carcinogen -sources
參考資料：食藥署
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 這款甜味劑傳將被納入「可能致癌物」！什麼是「阿斯巴甜」？