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屏縣府攜手台積電慈善基金會擴大徵才　求職超過1600人次

▲屏東縣政府勞動暨青年發展處在縣立體育館辦理就業博覽會。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）
▲屏東縣政府勞動暨青年發展處在縣立體育館辦理就業博覽會。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）

記者莊全成／屏東報導

屏東縣政府勞動暨青年發展處今（1）日在縣立體育館辦理「就業大舞台薪動等你來暨高中職人才就業媒合職業探索博覽會」徵才活動，邀請82家以上廠商蒞臨，提供超過1622個工作職缺。活動現場除邀請高中生熱舞表演開場外，更增設銀髮人才、新住民、二度就業婦女、安心上工退場就業服務、高中職應屆畢業生服務諮詢專區，更特別的是由屏東縣政府支持、訓練的大店長創業夥伴不斷茁壯，本次亦加入徵才行列。協助求職民眾投入職場，屏東縣的就業服務友善各族群的多元需求，提供個別化服務，期待求職民眾順利就業，現場求職人數突破1600人次。

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▲屏東縣政府勞動暨青年發展處在縣立體育館辦理就業博覽會，吸引1600人前往諮詢。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）
▲屏東縣政府勞動暨青年發展處在縣立體育館辦理就業博覽會，吸引1600人前往諮詢。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）
為擴大服務高中職技職學生就業之準備，屏東縣政府於本次現場徵才活動中特別規劃高中職「就業媒合」及「職業探索」，與對同樣關懷技職生發展的台積電慈善基金會攜手合作，台積電慈善基金會董事長張淑芬與104人力銀行Be A Giver攜手推出「工作世界，職業引路計畫」，致力於培養高中職人才謀生能力。今年起，陸續與6縣市地方政府合作「高中職人才就業媒合X職業探索博覽會」，除媒合就業也幫助學生了解未來發展方向。

依據教育部統計，2022年高中職畢業生有17.9萬人，其中，畢業後選擇升學者有15.3萬人、占85.9%，選擇就業僅1.8萬人、占9.9%。當多數高中職畢業生對自己和產業的了解不夠，也沒有經過適性探索而選擇直接升學，很可能造成大學畢業之後仍缺乏產業實作經驗或就業歷程不穩定，從事的工作行業別也多與大學科系不符。

▲畢業潮，屏東縣政府在縣立體育館辦理就業博覽會。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）
▲畢業潮，屏東縣政府在縣立體育館辦理就業博覽會。（圖／屏東縣府提供，2023.07.01）
主計總處資料顯示，20~24歲青年平均失業率12%，是整體失業率的3.4倍。104人力銀行資料庫也顯示，2017~2019年大學畢業生的第一份工作平均僅待1年2個月。在升學主義風氣盛行下，「工作世界，職業引路計畫」期待幫每個孩子適性探索多元發展，培養謀生的能力。「先就業再進修」也是企業鼓勵高中職人才可以嘗試的可能性。

張淑芬說，我們不一定強迫小孩要好好念書，而是如何讓他們有自信心，讓學生擁有一技之長，提倡不一定要強迫青少年只能拚升學，引導學生提早找到屬於自己的定位、走出自信的道路。黃國榮副縣長表示結合產業力量，啟動用才新思維，讓屏東青年力有更多元的職涯選擇是重要的，感謝台積電、104人力銀行願意攜手合作，共同努力屏東向前。

屏東縣政府112年持續推動「青年穩定就業獎助計畫」，鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，並穩定就業，符合移居、返鄉及應屆畢業青年者，最高可獲6萬元獎助金，歡迎青年朋友踴躍提出申請，讓青年尋職就業攏總毋免驚。也鼓勵婦女二度就業，推出「職場新女力-婦出最有力」計畫，提供一對一職涯諮詢服務，在工作相關配備及面試所需服裝儀容支出，提供每人最高新台幣2,000元之補助，當女性就業工作的靠山。因應疫情推出的短期就業措施「安心即時上工計畫」配合紓困振興特別條例於昨日(6/30)退場，縣府也特別規劃專區，提供民眾能夠即時轉換工作，並積極協助處理就業媒合事宜。

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