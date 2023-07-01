屏縣府攜手台積電慈善基金會擴大徵才　求職超過1600人次

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依據教育部統計，2022年高中職畢業生有17.9萬人，其中，畢業後選擇升學者有15.3萬人、占85.9%，選擇就業僅1.8萬人、占9.9%。當多數高中職畢業生對自己和產業的了解不夠，也沒有經過適性探索而選擇直接升學，很可能造成大學畢業之後仍缺乏產業實作經驗或就業歷程不穩定，從事的工作行業別也多與大學科系不符。
主計總處資料顯示，20~24歲青年平均失業率12%，是整體失業率的3.4倍。104人力銀行資料庫也顯示，2017~2019年大學畢業生的第一份工作平均僅待1年2個月。在升學主義風氣盛行下，「工作世界，職業引路計畫」期待幫每個孩子適性探索多元發展，培養謀生的能力。「先就業再進修」也是企業鼓勵高中職人才可以嘗試的可能性。
張淑芬說，我們不一定強迫小孩要好好念書，而是如何讓他們有自信心，讓學生擁有一技之長，提倡不一定要強迫青少年只能拚升學，引導學生提早找到屬於自己的定位、走出自信的道路。黃國榮副縣長表示結合產業力量，啟動用才新思維，讓屏東青年力有更多元的職涯選擇是重要的，感謝台積電、104人力銀行願意攜手合作，共同努力屏東向前。
屏東縣政府112年持續推動「青年穩定就業獎助計畫」，鼓勵青年移居屏東及返鄉就業，並穩定就業，符合移居、返鄉及應屆畢業青年者，最高可獲6萬元獎助金，歡迎青年朋友踴躍提出申請，讓青年尋職就業攏總毋免驚。也鼓勵婦女二度就業，推出「職場新女力-婦出最有力」計畫，提供一對一職涯諮詢服務，在工作相關配備及面試所需服裝儀容支出，提供每人最高新台幣2,000元之補助，當女性就業工作的靠山。因應疫情推出的短期就業措施「安心即時上工計畫」配合紓困振興特別條例於昨日(6/30)退場，縣府也特別規劃專區，提供民眾能夠即時轉換工作，並積極協助處理就業媒合事宜。