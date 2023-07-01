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蕭敬騰求婚後首現身！整路緊摟林有慧　她遭疑懷孕「凸肚身影」曝

▲蕭敬騰（左）今日被撞見和林有慧一起前往錄製節目，林有慧因為腹部微凸，讓不少人猜測她是否懷孕。（圖／喜鵲娛樂提供、翻攝自微博「圈內芒果撈」）
▲蕭敬騰（左）今日被撞見和林有慧一起前往錄製節目，林有慧因為腹部微凸，讓不少人猜測她是否懷孕。（圖／喜鵲娛樂提供、翻攝自微博「圈內芒果撈」）

記者賴禹妡、吳雨婕/綜合報導

金曲歌王蕭敬騰6月27日和相伴16年的經紀人林有慧（Summer）求婚成功，兩人公開戀情後愛得高調，今（1）日被撞見甜蜜緊黏一起前往錄製節目，而林有慧身穿寬鬆白T恤，卻疑似腹部微凸，再加上蕭敬騰求婚時曾叫女方「Mama」，讓不少人懷疑小倆口是否有了愛的結晶。對此，《NOWnews今日新聞》記者向蕭敬騰求證，但所屬經紀公司「喜鵲娛樂」表示不回應。 

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今日微博出現熱門話題「網友街頭偶遇蕭敬騰摟林有慧上班」，只見照片中蕭敬騰在前往錄製節目的路途上，全程緊摟著林有慧，臉上還帶著燦爛笑容，貌似心情相當不錯，女方則是戴著口罩，寸步不離蕭敬騰。 

▲林有慧雖身穿白色寬鬆T恤，卻被眼尖網友發現腹部微凸，且蕭敬騰喊林有慧的暱稱為「Mama」，讓不少人猜測林有慧是否有了身孕。（圖／翻攝自微博「圈內芒果撈」）
▲林有慧（右二）雖身穿白色寬鬆T恤，卻被眼尖網友發現腹部微凸，且蕭敬騰喊林有慧的暱稱為「Mama」，讓不少人猜測林有慧是否有了身孕。（圖／翻攝自微博「圈內芒果撈」）
不過，林有慧雖身穿白色寬鬆T恤，卻被眼尖網友發現腹部微凸，且蕭敬騰喊林有慧的暱稱為「Mama」，讓不少人猜測林有慧是否有了身孕。但也有人解釋，應該是因為兩人一起養了很多毛小孩，所以蕭敬騰才會稱林有慧為「Mama」，且林有慧的年紀已經50歲，要懷孕並非易事。不論懷孕傳聞，蕭敬騰和林有慧的甜蜜身影曝光後，網友們紛紛羨慕留言：「兩人的幸福真的是肉眼可見。」 對此，《NOWnews今日新聞》記者向蕭敬騰求證懷孕消息，但所屬經紀公司「喜鵲娛樂」表示不回應。 

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