《全明星辯論會》第3集壓力爆表！資深藝人也扛不住：快把我淘汰
大型明星辯論綜藝節目《全明星辯論會》播出2集後屢獲好評，YouTube上架第一集不到一周就近50幾萬觀看，而第二集播出的辯論主題，「面對另一半的劈腿，我是否應該原諒他？」更趁勝追擊，結果不到1天時間就登上YT發燒排行，也帶動了超高的網路討論度，即使沒有絢爛的燈光舞台，只有滿滿的邏輯思辯，仍吸引不少觀眾跟著明星藝人們，透過節目學習如何「好好說話」。
記者詹鎰睿/綜合報導
本周六晚間8點播出第3集，這次邀請了千田愛紗擔任飛行評審，每位飛行評審出場都要被所有辯手Diss一輪，但甜美的愛紗一出場不僅沒被辯手攻擊，反而先被評審長陶晶瑩問：「這個節目是以中文為主的辯論節目，那妳來幹什麼的？」沒想到辯手們反而護航說，沒關係還有中文更不好的陳芳語。
陶晶瑩還開玩笑地說，這節目本來有發李李仁，但因為他不太會說話，怕被大家激怒之後直接動手，一次淘汰6個人，也預告接下來節目有淘汰的環節。本集賽制為三對三辯論賽，兩隊辯手在辯論技巧上，甚至是氣勢上都比上一集進化許多，以隊長陳芳語為首的白隊到目前為止已經連輸三輪，侯昌明表示，對白隊來說這一戰是背水一戰，甚至比最後終結賽更關鍵，所有成員都全力以赴要在這一輪扳回一城。
本集辯題為「爸媽常說的『我是為你好』是不是情緒勒索？」挺著肚子來參加錄影的蘿莉塔以自身經驗為例，自爆身為公務員的媽媽曾經因為擔心她成為藝人，甚至說出：「我讓妳去讀書，結果妳卻去電視上搞笑。」讓她造成很大的心理壓力。針對這一題大家最期待的就是徐新洋爆料爸爸徐乃麟的教養方式，結果他竟開嗆「敬老尊賢」乃是天經地義的事，沒想到意外延燒徐乃麟跟唐從聖的戰火。