世界級甜點！日本國寶大師來台親研發費南雪 韓國第一甜甜圈快閃
台灣甜點界不斷有重量級新聞，有「法餐南霸天」稱號的簡天才，宣告將與日本甜點界絕對重量級的國寶大師小山進，跨國聯手推出「小山進費南雪禮盒」，包含三種口味，7月中開賣，大師也將於7月19日舉辦見面會。另外，台北晶華酒店則引進有「韓國第一甜甜圈」稱號的Knotted，先烤後炸的甜甜圈搭佐絲滑香醇鮮奶油，連K-pop天團BTS都曾與它推出聯名商品，即日起快閃開賣1個月。
記者葉盛耀/綜合報導
日本國寶級的甜點大師小山進，因曾參加「日本電視冠軍」節目而在當地聲名大噪，共計5屆皆奪魁，後來並擁有「世界百大巧克力大師」桂冠，且曾9度榮獲法國最具權威的「C.C.C.」巧克力大獎。此次的「小山進費南雪禮盒」由日本小山進大師親自研發，以其獨特的做法製作出濕潤口感，簡天才率領旗下LA ONE烘焙品牌的的甜點師傅團隊親赴日本學習後於台灣生產。
共推出三種口味，包含荔枝巧克力、抹茶，以及以簡天才經典名菜「大地時蔬」而衍生出的大地時蔬共三種口味。7月19日當天，小山進、簡天才也將於台北大直NOKE忠泰樂生活同台與粉絲見面、7月20日於高雄漢神巨蛋快閃。而「小山進費南雪禮盒」也預計7月15日~7月31日將在高雄漢神巨蛋快閃櫃限量開賣，外縣市朋友則可於7月19日至7月21日於LA ONE eshop網店訂購，同樣採限量。
另外，台北晶華酒店則邀請到風靡韓國有「韓國第一甜甜圈」稱號的Knotted來台設快閃店，此次推出的甜甜圈，包含經典鮮奶油、香草奶油、可可布丁碎片、南洋咖椰奶油、覆盆子果醬等五款經典口味，以及烏龍奶茶和夏日芒果兩款專為晶華設計的限定口味。Knotted的品牌意象是一個Q版的微笑臉，2017年於首爾島山公園開設第一家店，每日可賣出超過3000顆甜甜圈，在KOL以及韓流明星們的捧場推薦之下，品牌快速成長，至今已有14家據點。
最受歡迎的招牌鮮奶油口味，是將麵團油炸之後夾入大量的絲滑鮮奶油，強調混合法式與北海道的鮮奶油，吃起來有馥郁奶香卻又甜而不膩，即便會爆漿弄髒您的櫻桃小口也份外覺得豪爽過癮。Knotted也帶來兩款店內招牌蛋糕，分別是有著可愛兔子臉造型的蹦蹦邦尼兔以及由巧克力海綿蛋糕組合Knotted招牌鮮奶油的雲朵巧克鮮奶油，售價皆為880元。另外、多達15款周邊商品包括有著四種夢幻色澤可供選擇的Sugar Bear、招牌熊熊蠟燭以及俏皮香氛吊牌等，也將於快閃店進行販售。