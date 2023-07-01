非裔少年遭警射殺掀法國大暴動！奧運場館也遭祝融　騷亂仍未平息

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聯合國在騷亂發生後，呼籲法國必須設法解決警察執法中存在的種族主義與歧視的深層問題，不過法國外交部否認法國警方存在種族歧視，強調警察使用武力都會遵循比例原則。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在事發第一時間，表達對奈爾家人的支持，稱警方射殺奈爾令人費解且不可原諒，此言還引起法國警察公會的反彈。而隨著騷亂持續，馬克宏呼籲家長別讓孩子上街參與暴動，要求TikTok和Snapchat等社群媒體平台，應該協助合作平息暴力事件，不要協助年輕滋事者模仿暴力行為，並批評失序的暴動，是對奈爾之死的不公平剝削。
負責巴黎奧運工程建設的承包商Solideo表示，位於巴黎東北部郊區的一處水上運動中心遭到火災波及，起因是周圍的公車站被人縱火，但是場館內部並未受損，目前正在考慮替所有場館加強維安，防止建築或工地遭到破壞。
根據《BBC》1日報導，騷亂群眾雖然減少了對市政廳、公車站等公共設施的縱火攻擊，但卻把目標轉向為搶劫一般商家，許多商家不得不在下午提前打烊，已有不少業者決定本週末停止營業。法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）也再次呼籲節制暴力，強調應該以對話、哀悼、和解來面對這起非裔青少年之死的悲劇。
包括英國、美國、德國等多個國家，都對法國發出旅遊警告，提醒民眾若要去法國旅遊，出發前最好確認清楚騷亂的動態，免得行程遭到中斷。