籃球／中華培訓隊76:73險勝！世大運隊落敗　劉孟竹仍肯定表現

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之後，比賽進入到白熱化階段，兩隊各有幾波攻勢，蘇文儒的一記三分球，讓世大運隊再度超前1分。但這時候整場發揮平平的阿提諾跳出來連拿5分，讓中培隊穩住局勢，以73:71進入到最後2分鐘。
比賽1分04秒時，阿提諾強打籃下被擋下來，林俊吉快攻上籃扳平比分。之後中培隊發生要命失誤，不過邱子軒勉強出手也沒有進。在決定勝負的一個回合中，吳永盛被犯規，但後續兩罰全丟，阿提諾抓下進攻籃板後補進，中培隊75:73領先。接著，張鎮衙三分出手沒進，劉錚兩罰一中，林俊吉孤注一擲的外線沒進，勝負就此底定。
這場比賽，中培隊以阿提諾的18分16籃板表現為最佳，盧峻翔斬獲14分，李德威和劉錚各有11分。世大運隊方面，蘇文儒投進3顆三分球，得到全隊最高的17分。
賽後世大運隊總教練劉孟竹肯定球員這一場的發揮，「我們球員的表現很棒，防守端非常積極，打得非常認真，40分鐘都沒有放棄過。當然，回去還有很多地方需要修正，像這場卡位籃板部份可能沒有做好，但也不能怪他們，阿提諾的體型就是洋將的體型，這也是未來前往成都需要落實做好的。」
而中培隊主帥桑茂森則說，「我覺得團隊表現很棒，這畢竟在這麼麼短的時間要去熟悉一個新的教練的打法，而且過程中有些球員處於傷停狀態，是用不完整的陣容在不熟悉位置上進行整合。希望在這一段時間後，能和他們再更熟悉一點，今天是一個好的開始，讓他們知道在這個系統內找到共識。接下來會在7月7號出發前往韓國移地訓練，7月13 回來，預計會打4場比賽，2場對上韓國世大運隊，2場對上職業隊。」