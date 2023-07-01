被關29年！實驗室黑猩猩第一次看天空 「看到外星人」表情超心酸
對於不是生活在大自然的動物來說，自由何其珍貴。根據《紐約郵報》報導，一隻從出生就被關在實驗室的黑猩猩「香草」（Vanilla），從小就生活在鐵籠中，直到實驗室關閉，輾轉才有機會在戶外踏出「第一步」，而黑猩猩「香草」看見天空的第一眼也被拍下，睜大雙眼不可置信的新奇模樣，讓人看了相當心疼，影片吸引超過134萬人次觀看。
記者黃韻文/綜合報導
出生在1994年的黑猩猩「香草」（Vanilla），在紐約的研究實驗室中長大，從小就住在鐵籠裡，長期接受藥物實驗。直到實驗室被強制關閉，「香草」和其他黑猩猩被送到加州的收容所，雖然生活環境比實驗室小籠子好多了，不過居住空間僅約車庫般大小，而且也是關在圍欄內。而收容所在2019年關閉，在救援人員協助下，「香草」終於找到自己的「家」，位於佛羅里達的黑猩猩保護區。
動保團體「Save the Chimps」分享一段影片，畫面紀錄「香草」第一次走出戶外，一開始「香草」還在窗邊猶豫，在黑猩猩領袖德懷特（Dwight）的鼓勵下，香草跳下窗台與牠擁抱，下一秒「香草」抬頭看見天空的神情，一副彷彿「發現新大陸、看到外星人」的新奇模樣，走了幾步還不忘頻頻往天空看去，畫面觸動破百萬人，影片上架後迅速暴紅。