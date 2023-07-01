金曲星光／主持人韋禮安閃耀王子裝登場！自豪：我是紅毯第一帥
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持。
記者江芷稜/台北報導
首握主持棒的頒獎典禮主持人韋禮安，穿著中長版黑色西裝走紅毯，襯衫的宮廷領設計頗有王子風範，他笑稱和陳明珠、黃偉晉組成的「GMA IDOL」終於出道了，3個人為了今天變得面黃肌瘦，會在典禮上呈現多種不同風格，自己滿緊張的，還喊話要其他人放心走紅毯，「大家輕鬆地走沒關係，紅毯第一帥就是我」，逗樂現場觀眾。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。
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