《鬼怪》主唱Ailee飆歌忍不住流淚！向台灣記者透露媽媽過世

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Ailee於2012年發行《Heaven》出道，一流唱功獲得業界肯定，受封「鐵肺歌后」、「韓國碧昂絲」等美譽，許多電視劇主題曲、插曲也都指名由Ailee演唱，包含張赫主演的《命中注定我愛你》、玄彬主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》、宋仲基主演的《阿斯達年代記》、孔劉主演的《孤單又燦爛的神－鬼怪》等電視劇；Ailee也說，她私心最愛的電視原聲帶曲目，就是《鬼怪》的〈如初雪般走向你〉，而該曲也在spotify上突破1億點播次數，Ailee說：「我滿感謝的，因為對一般歌手來說，作品破一億次數是很正常的事，但對我來說是很特別的，因為一首電視劇插曲要破一億是滿不容易的，有這樣的機會我很榮幸。」
問及Ailee演唱〈如初雪般走向你〉時，腦中都會想到什麼畫面？她透露一開始表演時，都會想著劇中孔劉跟金高銀的愛情故事去詮釋歌曲；但媽媽2021年2月過世後，她現在只要演唱〈如初雪般走向你〉就會想到媽媽，Ailee說：「每次唱這首歌時，我的情感有很大的不同，因為這首歌很像我媽媽在對我說話，媽媽過世後，我在舞台上有一度無法唱完，一定會唱到大哭，但現在過這麼久再唱，每一句的歌詞，就像是媽媽曾經沒有對我說出口的話。」
〈如初雪般走向你〉中的歌詞，包含「想跟你年老」、「握著你的手」、「想跟你在一起好久好久」等，都讓Ailee觸景傷情，她說：「一開始就很Touch到我，這些歌詞也是沒辦法陪媽媽做到的事，讓我感到很難過。」
Ailee平時給人陽光、活潑以及率真的形象，鮮少展露低潮、負面情緒，若遇到壓力的話，Ailee都會靠打遊戲釋放壓力，她表示最愛玩吃雞射擊遊戲《絕地求生》，如果隔天沒行程的話，就會玩到早上「直到我眼睛閉起來為止」。Ailee還透露自己的角色ID就是本名Ailee，她也會邊玩邊開直播，所以粉絲都知道是她；若玩遊戲不順利，她表示不會性情大變，「頂多聲音會比較大聲而已」，笑說都會靠此方式開嗓。
Ailee明晚6點半將在TICC台北國際會議中心舉辦演唱會，Ailee透過媒體向粉絲喊話，呼籲歌迷記得穿運動鞋到場，她說：「雖然這次沒時間準備中文歌曲，但我有準備大家可以一起跳起來的歌，希望大家能一起進行，因為來演唱會就是要抱持來運動的心情啊！所以我會讓大家跳起來的，大家要穿運動鞋來喔！」
訪問最後，Ailee再跟台灣歌迷告白，她說：「我其實上次來台灣後，就一直想再來，這次一知道要來台灣，我就很期待跟興奮，這段時間我每次在社群發文，台灣的粉絲都會留言說『記得也要來台灣』，這次確定行程後，我沒有因為演出感到緊張，反而是因為要見到台灣的歌迷而非常緊張，然後我到飯店也感受到滿滿的愛，有應援跟禮物，我很感動，所以我唯一能做的，就是將這份愛傳達給大家，告訴大家我很感動。」