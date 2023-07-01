《披荊斬棘的哥哥3》最終版參賽名單曝光！11位台灣出道男星出戰
陸綜《披荊斬棘的哥哥》第3季即將上線，雖然目前官方仍未公布完整參賽名單，但據傳昨（30）日已經在湖北長沙市錄製初舞台，現場開放觀眾觀賽，因此在節目錄製完畢後，微博也瘋傳本季參賽名單以及初舞台曲目，根據大陸網友統計，本季參賽男星共有32人，其中曾在台出道發展或來自台灣的藝人就有11人。
記者賴禹妡/綜合報導
《披荊斬棘的哥哥》初舞台錄製結束後，大陸網友提前曝光參賽男星名單，台灣藝人包含藍正龍、林志穎、樂團「八三夭」主唱兼吉他手阿璞、唐禹哲、瘦子、信以及王耀慶。另外，還有曾經在台灣出道發展，但非台灣國籍的張棟樑、李玖哲、品冠及許紹洋。
除了上述11位男星較為台灣觀眾所熟悉，名單內還有伯遠、魏巡、張遠、徐良、陳楚生、王櫟鑫、胡兵、馬伯騫、寶石Gem、關智斌、陸毅、蘇小玎、蔡國慶、鄭嘉穎、彈殼、魏哲鳴、胡彥斌、Jawn Ha何展成、馬曉龍以及羅傑夫（Jeff Worakamon Satur）。其中，羅傑夫為中英泰混血男星，曾參演熱門BL劇《黑幫少爺愛上我》，這是首次踏進華語娛樂圈發展。
在這季初舞台上，主題為原唱歌曲PK翻唱歌曲，林志穎演唱《十七歲的雨季》，胡彥斌選擇曲目為《男人KTV》，阿璞演唱《想見你想見你想見你》，張棟樑表演《北極星的眼淚》，許紹洋則是演唱《花香》，不少參賽者選擇自己的代表歌曲。參賽名單及初舞台表演曲目曝光後，讓許多粉絲相當期待，紛紛敲碗節目快點開播。