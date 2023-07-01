(G)I-DLE舒華「超台問候」爆幸福！成員替她開心 終於回故鄉開唱
南韓女團(G)I-DLE今（1）日在臺北流行音樂中心舉辦《I am FREE-TY》演唱會，全場座無虛席，共有5000名Neverland（粉絲名）到場支持。成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、都表示很開心能來到舒華的故鄉開唱，舒華也以「超台」口吻問候台灣歌迷，現場氣氛熱烈。
記者陳雅蘭/台北報導
(G)I-DLE曾來台錄製音樂節目《M! Countdown》、《2023超級巨星紅白藝能大賞》，今終於是以舉辦專屬演唱會名義登台；她們晚間7點登場就一口氣飆唱《DUMDi DUMDi》、《LATATA》、《DOLLAR》、《NEVER STOP ME》4首歌，舒華就興奮表示：「現在氣氛非常好！大家覺得我們怎麼樣？我們就開心玩到最後吧！」
5位成員更接地氣用台語「大家好」問候全場，舒華隨即獻上「超台口氣」說：「大家好！我是葉舒華！」Minnie也以中文、台語表示：「大家好我是Minnie，我是你們的巧克力！」令現場尖叫聲連連。
雨琦說今晚心情愉悅的其中原因，是因為來到舒華的故鄉開唱，她說：「尤其是今天有特別的原因，台北是寶貝舒華的故鄉！」舒華就提到這是第一次在台舉辦專場演出，「首先非常緊張，上次因為疫情的關係（不能來），現在有一點點幸福！」
Minnie突然爆料舒華上台前，緊張到在後台大吼大叫，一直狂喊「剩幾分鐘了」、「要上台了」，小娟就說：「不管舒華還是我們，大家都期待這一天很久了！」語畢就帶來《Allergy》、《Uh-Oh》2曲。