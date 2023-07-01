「台灣寶貝」舒華一塊布遮上身辣透！(G)I-DLE：在台北就是不一樣
南韓女團(G)I-DLE由成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華組成，今（1）日第一次在台灣舉辦演唱會，台灣籍成員舒華更帶來SOLO個人表演，由於舞姿太過性感，成員大力稱讚「很辣」之外，全場5000名粉絲也高喊：「辣妹！辣妹！」場面相當逗趣。
記者陳雅蘭/台北報導
(G)I-DLE除了帶來《DUMDi DUMDi》、《LATATA》、《Allergy》、《Queencard》等夯曲，成員也有準備個人舞台，包含薇娟《DRIVE》、Minnie《DAHLIA》、小娟《Psycho》、舒華《Boys》、雨琦《Could It Be》等。
舒華換上露背小可愛、黑色短皮褲以及長靴表演《Boys》，由於她的舞姿十分性感，等舒華表演完後，全場意猶未盡高喊「辣妹」；小娟事後也說：「我們舒華真的長大了！」舒華害羞表示：「謝謝，我真的花很多時間在這舞蹈上面，這不是誰都能看到，在場的各位才能看到！」
中國籍的雨琦先是搞笑說：「超幸福，可以用重中文跟大家聊天。」隨後也大力稱讚舒華的表演，「我剛看，果然台北場，舒華更辣了！」成員紛紛給予舒華高度評價，好情誼可見一斑。