週末出門注意！午後大雨肆虐北台灣 7縣市「狂飆36度」熱炸
高溫炎熱的天氣持續，明（2）日中央氣象局也針對7縣市發布「高溫資訊」，尤其雲林縣為「橙色燈號」，要小心連續3日攝氏36度以上的高溫，不過中午過後，各地仍會有「午後雷陣雨」，中南部山區及北部甚至有局部較大雨勢出現的機會，下週太平洋高壓勢力會再往台灣附近延伸，環境水氣較少，天氣才會逐漸穩定，近期請民眾務必注意防曬、中暑。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，本週末台灣仍為「偏南至西南風」影響，環境水氣和前幾日比起來有減少趨勢，但由於太平洋高壓勢力減弱，大氣仍較不穩定，因此午後還是容易有熱對流發展，帶來短暫雷陣雨，中南部山區及北部，仍要留意有較大雨勢發生機會，週末外出活動務必留意午後的天氣變化，攜帶雨具。
天氣風險公司指出，明日上午為多雲或晴的天氣，氣溫依舊炎熱，中南部至北部盆地有機會達攝氏36至37度高溫，對此中央氣象局也發布高溫資訊，雲林留意連續3日攝氏36度以上的高溫，台北、苗栗、嘉義、台南、高雄、花蓮則要小心攝氏36度以上的氣溫。
下週隨著太平洋高壓勢力往台灣附近延伸，環境水氣相對較少且逐日更加穩定，因此熱對流影響的程度亦會逐日減少，氣象局提及，下週二至下週五（7月4日至7月7日），環境轉吹西南風，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨；下週二至下週四東南部地區有焚風發生的機率，請注意高溫現象，戶外活動要做好防曬多補水。