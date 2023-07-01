第34屆金曲獎今登場哪裡看？　網路、電視、廣播直播懶人包一次收

金曲星光／鹿希派陪老師走紅毯！不會跟吳宗憲借錢：欠他太多了

▲鹿希派陪老師方斯由走紅毯，透露兩人相識過程。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鹿希派陪老師方斯由走紅毯，透露兩人相識過程。（圖／NOWnews攝影中心）

記者江芷稜/台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持。

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▲鹿希派表示虧欠爸爸很多，不會跟吳宗憲借錢做音樂。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鹿希派表示虧欠爸爸很多，不會跟吳宗憲借錢做音樂。（圖／NOWnews攝影中心）
爵士鋼琴家方思由入圍「演奏類最佳專輯獎」、「演奏類最佳專輯製作人獎」，和徒弟鹿希派一起走紅毯，鹿希派透露，方思由是小時候的音樂家教，曾跟老師學過鋼琴，後來媽媽張葳葳覺得他不錯，就邀他來家裡住，堪稱是恩師兼褓母。被問到是否會跟爸爸吳宗憲借錢做音樂，他坦言已經欠爸爸很多了，未來不會跟吳宗憲拿錢做音樂，「他還是會支持我，但我如果還繼續跟他拿錢，就不太Hiphop」！

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。

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