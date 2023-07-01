睽違兩年！國防部全國高中儀隊決賽強勢回歸　莊敬高職4度奪冠

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本屆全國高中儀隊競賽，在北、中、南區初賽共有45所學校報名參加，取各區前三名晉級。晉級決賽的9所學校分別為是新興高中、嘉義女中、港明高中、仁德醫專、屏東女中、明道中學、內埔農工、鶯歌工商及莊敬高職；其中新興高中及莊敬高職皆為儀隊競賽的常勝隊伍，屏東女中及鶯歌工商則是首次進入決賽。今日比賽結果前三名分別為莊敬職、內埔農工、新興高中。
政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，在競賽獎勵部分，參加學校除依名次頒發獎金及獎座外，本次決賽特別製作了冠軍錦旗及榮譽帶授予冠軍學校，並由該校展示1年，若參賽隊伍連續3屆冠軍，將可永久保留冠軍錦旗，以激勵參賽隊伍榮譽心。
儀隊決賽現場並規劃31個國軍社團及互動體驗攤位，以及雲豹甲車、動中通天頻車、防空35快砲、愛國者三型飛彈發射車及憲兵重型機車等裝備陳展，讓現場民眾近距離體驗國軍各單位特性、官兵多元豐富才藝與活潑的一面。但礙於近日台北市區雷雨天氣不穩定，昨天晚間國防部臨時取消大型武器裝備的陳展。
不過，現場仍有憲兵快反連的1300C.C.山葉重型機車，迷你版的國軍三型主力戰機F-16、IDF與 幻象2000-5「Q版戰鬥機」模型展出，達到增進全民國防效果。