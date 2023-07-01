金曲星光／熊仔深V露結實胸肌！問鼎歌王呼聲高：很有信心
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持。
記者江芷稜/台北報導
首次入圍最佳男歌手的熊仔，穿著深V西裝出結實胸肌，問鼎歌王呼聲非常高，包括入圍者熱狗MC hotdog、鶴，都很看好他拿獎，熊仔謙虛表示：「很謝謝他們喜歡我的音樂。」被問到是否有信心，他笑說飲食習慣正常，對身體很有信心，已經想好得獎感言，並說經紀人就是自己的幸運物。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。
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