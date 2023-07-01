金曲星光／紅毯4帥6美！林柏宏神祕黑第1帥　A-LIN超短禮服秀美腿

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日盛大登場，稍早多位明星盛裝走上星光紅毯，各個都在爭豔比美。《NOWnews今日新聞》特別整理出紅毯「4帥6美」，分別為韋禮安、熊仔、HUSH、林柏宏，以及蔡家蓁、徐家瑩、戴佩妮、艾怡良、安溥、A-LIN。而林柏宏身穿一襲黑色條紋西裝，胸前再以項鍊珠寶點綴，造型雖看似神秘低調，卻擁有強烈存在感，登上紅毯第一帥。A-LIN則是身穿原住民圖騰平口禮服，露出鎖骨線條及香肩，也秀出一雙纖長美腿，成為紅毯第一美。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲韋禮安身穿一襲黑色亮片西裝登場，他在領帶及皮鞋上加入特殊巧思，造型高貴帥氣。（圖／NOWnews攝影中心）▲蔡家蓁披著亮黃色西裝外套，裡頭亮片上衣大開深V，相當性感又不失個性。 （圖／NOWnews攝影中心）▲熊仔身穿條紋黑西裝外搭長版大衣，不僅讓身材顯得相當修長，也襯托出才子氣息。（圖／NOWnews攝影中心）▲徐佳瑩穿改良式襯衫洋裝登場，開衩設計小露美腿，造型特殊搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）▲戴佩妮身穿一襲黑色禮服，胸下及腰間的透膚設計露出若隱若現的腰部線條，手臂上還有羽毛造型，可說是性感又獨特。（圖／NOWnews攝影中心）▲艾怡良身穿深V亮綠色禮服登紅毯，貼身剪裁讓S曲線一覽無遺。（圖／NOWnews攝影中心）▲HUSH深V設計服裝格外吸睛，不只造型特殊，合身剪裁也展現出好身材。（圖／NOWnews攝影中心）▲安溥身穿黑色緞面長禮服，不只有削肩造型，還有大露美背的設計。（圖／NOWnews攝影中心）▲林柏宏身穿一襲黑色條紋西裝，胸前再以項鍊珠寶點綴，造型雖看似神秘低調，卻擁有強烈存在感。（圖／NOWnews攝影中心）▲A-LIN身穿原住民圖騰平口禮服，露出鎖骨線條及香肩，也秀出一雙纖長美腿。（圖／NOWnews攝影中心）更多「金曲34誰與爭鋒」相關新聞。金曲34不斷更新／徐佳瑩《不在一起就不會分開》奪最佳作曲人獎金曲星光／A-Lin讚爸媽是幸運物！紅毯盡情旋轉辣秀美腿金曲星光／蔡家蓁褲裝「開V到肚臍」 深藏不露！她公布罩杯數字金曲星光／艾怡良三角形深V超搶眼！自嘲不是波濤洶湧