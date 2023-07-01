金曲星光／HUSH佩戴3500萬珠寶現身！自信露胸肌：我是第一辣
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持。
記者江芷稜/台北報導
奪得兩屆最佳作曲人的HUSH，曾放話要當紅毯第一美，果然出席典禮服裝亮眼，以台灣設計師Bob Jian X BuBu特別訂製款西裝走紅毯，深V設計相當火辣，佩戴Tiffany & Co.高級珠寶價值突破3,500萬元，全身穿搭相當高貴，他笑說：「第一帥留給別人，第一辣留給我吧！」為了穿上這套服裝，HUSH還穿上塑身衣雕塑身形，遇到同樣華服亮相的艾怡良，他自認是「金曲第一辣 」，沒有隨身帶幸運物，不過戒指價值不菲，上廁所要特別拿給保全，非常小心翼翼。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。