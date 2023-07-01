96自由車聯賽／最後1公里用生命衝　李廷威套牢冠軍橘衫、紅點衫

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過去幾年男子菁英組爬坡賽事最大贏家絕對是「台灣女婿」艾伯森，但他去年已宣布退役；本場比賽國內頂尖好手上演激烈地攻防戰，李廷威所屬的捷安特哥倫布車隊開賽就刻意拉高強度，集團很快分裂成長條狀，入山之後菁英車手一路帶速度，到了清境只剩下李廷威、黃文忠和黃冠霖，形成三人領先集團。
李廷威說，「過了最後16公里左右，只剩下我和黃冠霖，我們開始彼此算計、相互攻防；一直到了最後1公里，我還有一點體力，就用盡生命向前衝，才甩開對手追擊。」黃冠霖最終以2小時33分25秒86完賽，拿下第二名。
上屆96聯賽爭總排第一失利的李廷威，今年捲土重來，目前穩穩地將橘衫套牢，總排名積分累計達184分，傲視群雄。李廷威說，「雖然本次武嶺站成績距離艾伯森締造的史上紀錄還差4分鐘，但能跟國內頂尖爬坡好手較勁，非常過癮，最後一定要拿下總冠軍。」
96聯賽為了帶動台灣自行車的風氣攜手台灣自由車運動協會比照UCI規格設立各分組獎金外，攜手國際品牌冠名贊助榮譽衫包括【冠軍 FULCRUM 橘衫】、【登山王 Mercedes-Benz 紅點衫】、【衝刺王 BRYTON 藍衫】和【新人王 Sweet Protection 白衫】。
其中象徵征服巔峰的紅點衫，今年則首次由台灣賓士冠名贊助，各大車隊菁英選手傾巢而出，最終李廷威順利囊括兩件戰袍，其中包括今在武嶺拿下登山王 Mercedes-Benz 紅點衫的最高榮耀。
本次武嶺站共吸引破2500人報名參加，且競賽組人數逼近500人，且除了台灣車友外，還有來自17國、破百名外籍車友參賽，盛況空前。
武嶺站全程約55公里且路線多半在中高海拔山區，沿途經台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設置台14甲線31.3K海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場。
為因應活動安全及交通狀況，南投縣府特別在翠峰派出所成立活動前進指揮所，由教育處、警察局、消防局、衛生局、埔里工務段等單位派員進駐，確保活動順利完成及突發狀況發生調度因應。在各單位密切合作下比賽期間交通狀況比預期好，比賽過程也相當順利，前進指揮所於下午1點30正式完成撤哨。