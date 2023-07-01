金曲星光／緋聞夥伴張三遭控性騷擾 曹雅雯尷尬回應了
第34屆金曲獎今（1）日於台北小巨蛋舉行，金曲歌后曹雅雯以專輯《禁》，與蔡家蓁、黃妃、鄭宜農、蔡秋鳳角逐台語最佳女歌手，曹雅雯走上紅毯受訪，被問到前緋聞男友張三遭控性騷擾，發毒誓反擊「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死」，對此，她有沒有關心對方心情不太好？曹雅雯說：「好像感覺不出來。」也表示張三已恭喜她入圍。
記者羅凌筠/台北報導
曹雅雯以粉色西裝拼接黑色長裙的禮服走上紅毯，她坦言裡面沒穿，本來不貼胸貼，但是團隊要求她「安全為主」。問到幸運物是什麼？曹雅雯笑說：「我爸媽，他們每年都會來。」對自己拿獎有信心嗎？她嘆氣：「真的滿緊張的，就隨緣啦，因為專輯差點做不出來。」至於如果得獎會不會有喜訊宣布？她說：「不要啦，單身很快樂，賺的錢自己花不快樂嗎？」
第34屆金曲獎頒獎典禮於台視播出，免費直播平台包括LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。
※【NOWnews 今日新聞
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