金曲34／林柏宏被封「紅毯第一帥」！被拱轉型歌手：不敢相信
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆由去年表現獲得好評的客家妹陳明珠、新生代主持人黃偉晉共同主持。
記者江芷稜/台北報導
從《超級星光大道》出道的林柏宏，在演員領域極獲肯定，這次擔任金曲獎頒獎嘉賓，穿著CELINE黑色經典西裝及PIAGET帥氣出席典禮，一走上紅毯就被封為第一帥，頒獎搭檔劉家凱說林很適合唱情歌，「他唱情歌的樣子會令人著迷」，林柏宏說和劉家凱合作〈Come with me〉後，感覺自己可以嘗試舞曲，眾人拱他發片，他突然嘆了一口氣說出經典台詞「不敢相信」！
劉家凱被問到和炎亞綸合作新歌，因性騷擾風波下架，他語氣無奈地說，「人生總會遇到一些事情，希望大家焦點還是放在音樂，我是越挫越勇啦」，並祝福同團的青峰可以獲得男歌手獎。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。