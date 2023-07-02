內幕／與柯文哲拚空戰搶年輕票！賴清德推網路節目　邀網紅談政策

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陸戰宣告就戰鬥位置，空戰部分，賴清德募款網站於本周正式上線，競選小物也首度亮相，短短2小時募款突破千萬，速度更勝柯文哲，由賴清德發想的「挺勇敢棒球外套」也在秒殺完售，讓賴陣營士氣大振。
據了解，募款速度之快，黨內人士坦言是「意料之外，情理之中」，賴清德在幕僚要求下，出席澎湖縣之友會成立大會上，頂著艷陽穿上棒球外套，如預期達到宣傳效果，讓支持者爭相敲碗求購買。黨內人士也透露，棒球外套構想出自賴清德之手，包括徽章位置、「TEAM TAIWAN」都經來回確認，熱銷情況也讓廠商加緊趕工，7月進入旅遊旺季，將以旅遊作為發想，推出第二波競選小物。
賴清德近來也積極搶攻年輕選票，黨內人士說明，前段時間在YouTube頻道上陸續推出各種單元，包括「賴桑去叨位」 、「賴Today」、「賴在一起挺台灣」與「看見，賴清德」等，而影音素材最終的目的，就是要在主流媒體上除了政治口水跟攻防以外，也能夠讓受眾看見更多面向的賴清德。從創立YouTube頻道以來，訂閱數突破5萬4000，IG在近期成長 1萬5000多名粉絲。
黨內人士指出，分眾行銷是最重要的，現今社會每個人的手機，都是一台客製化的電視機，針對不同的環境、不同的TA、不同的宣傳平台去投其所好，如同賴清德在影片中所言，宣傳策略其實就是要「對症下藥」。
另名競辦人士也透露，未來節目除了既定的規劃，未來會將續走入基層、行腳台灣，透過接觸第一線的基層民眾、各行各業、隱形冠軍，另規劃下月將所鎖定知識型KOL宣傳牛肉，從議題角度去切入，包含產業、民生、青年、體育、政策等內容，不該將年輕人當作一個一致性的整體，而是去了解不同年輕人的需求，以及對於未來及政治人物的期待，再去進行設計。
該人士也透露，做文宣最怕候選人只有一種想法，或完全沒有想法。而賴清德與團隊互動氣氛愉悅，也很常自己提出看過的影片跟團隊分享，是有想法也樂於配合的候選人，未來團隊將會引導出賴清德不同面孔，讓民眾看見更立體的賴清德。