金曲34／宇宙人奪最佳樂團獎！笑吐得獎感言超長 藏在手機10年了
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任。稍早，由血肉果汁機頒發「最佳樂團獎」，最終由宇宙人奪下該獎項。團長小玉表示，他的得獎感言有點長，因為已經藏在手機備忘錄將近10年之久，在謝謝所有人的同時，也不忘提到師兄五月天，讓歌迷們驚喜連連。
記者詹鎰睿、黃雅琪/台北報導
主唱小玉（林忠諭）坦言，這2個禮拜以來都在發動歌迷們集氣，希望大家用各種方式支持宇宙人，所幸終於拿到團體首座金曲獎，直呼：「這個能量真的有達到，讓我們走到今天這個舞台。」貝斯手方Q（方奎棠）則笑說：「我一個晚上沒吃東西，還在等慶功宴。」由於時間幾乎獻給樂團，方Q則對家人、朋友們的包容表感謝。
小玉還興奮提到，其實他們從高中認識到現在，完全沒有想過會出專輯，甚至拿到金曲獎。吉他手阿奎（陳奎言）也宣布好消息，由於明年是宇宙人組團20週年，他們預計在2024年4月在小巨蛋舉辦演唱會。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。