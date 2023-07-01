第34屆金曲獎今登場哪裡看？　網路、電視、廣播直播懶人包一次收

金曲34／雙聲帶彭佳慧獲客語歌后！心情像新人激動：比唱中文還難

▲彭佳慧繼7年前奪得華語歌后後，再獲客語歌后肯定。（圖／NOWnews攝影中心）
▲彭佳慧繼7年前奪得華語歌后後，再獲客語歌后肯定。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪、江芷稜/台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任，彭佳慧不愧是雙聲帶美聲歌后，繼2016年以《大齡女子》獲得國語最佳女歌手後，這次再獲客語最佳女歌手，頒獎來賓王治平直呼是「眾望所歸」。彭佳慧開心表示，唱客語歌比中文歌還困難，唱歌不該有語言限制。

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▲彭佳慧表示客語歌比想像中難唱。（圖／NOWnews攝影中心）
▲彭佳慧表示客語歌比想像中難唱。（圖／NOWnews攝影中心）
彭佳慧過去受邀金曲客語歌王羅文裕邀請，合唱客語歌〈你的名字像一首詩〉，化名「草頭茱小姐」完成合作，萌生製作客語專輯的想法，並在羅文裕邀請下，完成她的首張客語專輯。她致詞時表示，「我朋友問我說為什麼好好中文歌不唱，突然跑來唱客語歌，我覺得語言不是問題，我原本以為客語歌很好唱，投入唱客語之後，發現比中文更難唱，要突破大家對彭佳慧的印象更難」。

獲得雙聲帶歌后，彭佳慧說：「每一次上台領獎都像新人一樣很激動，原本以為唱客語歌還好，但說真的，還真不簡單，咬字、曲風完全不同，唱完後覺得去考語言證照可以拿到最高等級，我希望大家在聽我的客語歌，可以忘記我唱中文歌時候的聲音」。

▲彭佳慧表示下一張唱片會是國語專輯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲彭佳慧表示下一張唱片會是國語專輯。（圖／NOWnews攝影中心）
她表示，剛看到洪佩瑜領獎很感動，想到當年還是新人的時候，一轉眼就唱了28年，「我從來沒想過會現在領獎，會是因為唱母語，很謝謝爺爺奶奶教我做人處事的道理，我才可以堅持做一件事情」，希望這次獲獎讓更多人聽見她唱的客語歌，發現不同語種之美。

彭佳慧透露，下一張專輯正在創作中，會是中文專輯，「我覺得中文跟客語的結合為什麼不行，台語我真的不會，但我有寫台語歌，可能在不同歌手那裡聽到我寫的台語歌」，未來會不斷創作，用不同方式詮釋歌曲，讓大家看到彭佳慧的無限可能性。

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。

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