金曲34／韋禮安主持飄尷尬味！他突點名徐佳瑩 自嘲1句超幽默
第34屆金曲獎今（1）日晚間登場，頒獎典禮由歌手韋禮安擔任主持人，韋禮安這次沒有入圍任何獎項，他在開場主持時，就表示金曲獎的「金曲」在「獎」的前面，因為眾人都是被音樂齊聚一堂。雖然韋禮安主持台風算穩健，但現場氣氛有時仍不免尷尬，他也大方自嘲：「沒關係，我抱持著我不尷尬，尷尬的就是各位。」
記者賴禹妡/綜合報導
韋禮安開場主持先是大聊「撞臉梗」，由於他和上一屆金曲典禮主持人羅時豐曾被誤認為父子，他站在舞台上說：「看到我站在這裡，相信可能不少人心裡都會有個疑惑，『羅時豐去年不是主持過了嗎？』」
韋禮安主持到一半，也在舞台上也點名歌手徐佳瑩，問對方：「目前都還可以嗎？會尷尬嗎？」徐佳瑩一面替他歡呼，一面笑喊：「有一點！」韋禮安反應相當迅速，他聽完幽默直言：「沒關係，我抱持著我不尷尬，尷尬的就是各位。」韋禮安接著演唱改編版招牌歌曲〈如果可以〉，優美歌聲讓台下嘉賓都聽得如癡如醉。
對此，不少網友評論韋禮安的開場主持確實有些尷尬，但他的身分本就是歌手，能做到如此程度已經是頗為用心，也有可能是因為緊張才導致主持節奏不順暢，還有人笑喊：「這是韋禮安這輩子講最多話的一天了吧！」