金曲34／鄭宜農連奪台語歌后、專輯 喊話MeToo受害者：謝謝你們
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任，鄭宜農以《水逆》專輯一連奪下最佳台語女歌手、最佳台語專輯獎，她謝謝參與這張專輯的所有人，作出一張不會愧對台語的專輯，更為近期站出來的MeToo受害者致敬。
記者楊穎軒、吳雨婕／台北報導
鄭宜農感謝所有入圍者，坦言拿獎誠惶誠恐，「謝謝台語，它教會我低頭」，並提到近來的MeToo運動，「我想由衷的謝謝每一位近期把瘡疤揭露的你們，希望這些討論和紛紛擾擾可以帶給我們更好的環境」，拿台語專輯獎時，前夫楊大正在台下相當激動，鄭宜農說：「會繼續鑽研台語，雖然會花很多時間，但我不會停止，希望可以努力成為長青的創作者。」
鄭宜農透露，現在胃很痛，為了金曲戰袍，到目前為止只喝了一杯綠拿鐵，「可能我很緊張吧，我會繼續努力，入圍的都是前輩中的前輩，能從前輩（黃妃）手上拿獎，我真的會繼續努力。」她笑說，其實已經做好了不會得獎的準備，「我真心覺得不管任何人上台，都實至名歸。」此外，鄭宜農表示，之所以會製作這張台語專輯，其實是為了阿嬤。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。