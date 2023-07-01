瑞典可蘭經焚燒事件　印尼政府及穆斯林組織譴責

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印尼外交部指出，印尼與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）成員國共同強烈抗議這一事件。
另外，印尼伊斯蘭學者理事會（MUI）也發表聲明譴責瑞典可蘭經焚燒事件，稱這種表達方式侵犯他人的權利，也就是穆斯林的權利。
報導指出，伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）指出，瑞典等西方國家應該改變他們對言論自由的看法，意識到建立民主社會需要確保宗教自由，以及不同宗教及文化間的和諧相處。
蘇達諾托昨天在一份聲明表示：「這種焚燒可蘭經和其他褻瀆伊斯蘭教和穆斯林的行為表明，瑞典尚未要制止這些侵犯人權的行為。」他還呼籲，瑞典駐印尼大使應對此做出解釋，並保證不允許任何人對某一宗教表達仇恨，同時確保瑞典當局將逮捕那些人。
瑞典可蘭經焚燒事件發生在6月28日，當時一名居住在瑞典的伊拉克人在首都斯德哥爾摩大清真寺外焚燒可蘭經，瑞典警方以保護言論自由為由批准這項示威行動，但也以「煽動反對少數民族」罪名對這名來自伊拉克的男子展開調查。
這已經是瑞典今年第2次發生可蘭經焚燒事件。今年1月丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威時焚燒可蘭經。該事件當時遭印尼外交部強烈譴責，隨後並召見瑞典駐印尼大使。（編輯：陳惠珍）1120701