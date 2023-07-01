金曲34／茄子蛋阿斌獻聲緬懷已逝歌手！樂迷驚喜：真的回來了
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任。傳出解散危機與倒嗓失聲的茄子蛋主唱阿斌（蔡奇斌）現身，與日籍吉他手大竹研攜手合作，獻唱江蕙的經典歌曲〈藝界人生〉，向已逝的音樂人致敬，讓觀眾相當驚喜，直呼阿斌真的回來了。
記者江芷稜/台北報導
茄子蛋去年以〈愛情你比我想的閣較偉大〉奪得第33屆金曲獎年度歌曲，未料不久後主唱阿斌向粉絲坦白聲帶受損，嚴重到演藝事業必須暫停，在他宣布休養之後，茄子蛋又傳出酬勞分配不均，面臨解散危機，讓粉絲相當擔心，這次阿斌驚喜「獻聲」，有人開心他嗓音恢復了，有望復出樂壇，有人則擔憂阿斌是否真的單飛了。
在〈藝界人生〉的歌聲中，螢幕上浮現去年至今驟逝的歌手，包括年紀輕輕就離世的《超級偶像》的冠軍艾成、朱俐靜，以及資深歌手高向鵬、萬沙浪、楊小萍以及幕後音樂人李坤城、林秋離，每一幕都勾起樂迷心中無限的遺憾。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。